Más retrasos en las obras de la calle Nuredduna. La regidora de Infraestructuras, Angélica Pastor, anunció ayer una nueva prórroga, esta vez hasta el próximo 30 de noviembre, para plantar la vegetación de la zona.

«De momento no se pueden plantar las jardineras porque no es la época adecuada, hay que esperar», señaló Pastor, que insistió en que esto no impide la apertura de la obra cuando esté finalizada la pavimentación de la plaza. Es decir, el eje cívico se podrá abrir y disfrutar igualmente, pero faltarán los árboles.

Otra obra en la que el área de Infraestructuras ha tenido que modificar el plazo es la de la Plaza Rodríguez Méndez, puesto que todavía queda asfaltar la zona y Cort no llegará al plazo previsto. Estos trabajos tenían que concluir antes de empezar el periodo escolar, pero se prolongan finalmente hasta el 30 de septiembre. En cualquier caso, Pastor indicó que la intención es trabajar en fin de semana para alterar lo mínimo posible el tráfico de los primeros días de colegio.