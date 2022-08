No tengo muchas manías cuando voy a hacer una foto. Quizá solo una, por muy bonito que sea un paisaje (en este caso urbano) prefiero que salga gente también. Así que me quedo esperando y cruzando los dedos para que pase alguien. A veces la foto empeora, otras veces no tengo paciencia y me voy, y finalmente, algunas pasa alguien que le da un aspecto más cinematográfico a la foto (y casi siempre me sale desenfocada).