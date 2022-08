El martes, día 9 de agosto, arrancara la primera jornada del Cinema a la Fresca 2022 de Palma, que este año se realizará en Ses Voltes debido a las obras de remodelación que se llevan a cabo en el Parc de la Mar, aprovechando el mismo lugar que se ha utilizado esta ultima semana para el Atlàntida Film Festival.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma, la cita se inaugurará con la película británica El pare. Las proyecciones se llevarán a cabo los martes, miércoles y sábados.

Este es el programa del Cinema a la Fresca de este año:

Martes 9 de agosto, 21:30h

El pare (The Father, Reino Unido, 2020) de Florian Zeller (versión en inglés subtitulado en catalán)

No recomendada para menores de 7 años

Miércoles 10 de agosto, 21:30h

Una mujer fantástica (Chile 2017) de Sebastián Lelio (versión en castellano)

No recomendada para menores de 12 años

Sábado 13 de agosto, 21:30h

Your Name (Kimi no Na wa) (Japón 2016) de Makoto Shinkai (versión en catalán subtitulado en castellano)

Para todos los públicos

Martes 16 de agosto, 21:30

Quo Vadis, Aida? (Bósnia y Hercegovina 2020) de Florian Zeller (versión en serbio subtitulado en castellano)

No recomendada para menores de 16 años

Miércoles 17 de agosto, 21:30h

Doctor Sueño (Doctor Sleep) (Estados Unidos 2019) de Mike Flanagan (versión en inglés subtitulado en castellano)

No recomendada para menores de 16 años

Sábado 20 de agosto, 21:30h

El nin i la bèstia (Bakemono no Koaka) (Japón 2015) de Mamoru Hosoda (versión en catalán subtitulada en castellano)

No recomendada para menores de 7 años

Martes 23 de agosto, 21:30h

Miss Marx (Italia 2020) de Susanna Nicchiarelli (versión en ingles subtitulada en castellano

No recomendada para menores de 12 años

Miércoles 24 de agosto, 21:30h

Nebraska (Estados Unidos 2013) de Alexander Payne (versión en inglés subtitulada en castellano)

Apta para todos los públicos

Sábado 27 de agosto, 21:30h

Earwig y la bruja (Aya to Majoaka) (Japón 2020) de Goro Miyazaki

No recomendada para menores de 7 años

Martes 30 de agosto, 21:30h

Otra ronda (Druk) (Dinamarca 2020) de Thomas Vinterberg (versión en danés subtitulada en castellano)

No recomendada para menores de 16 años

Miércoles 31 de agosto, 21:30h

Una joven prometedora (Promising Young Woman) (Reino Unido 2020) de Emerald Fennell (versión subtitulada en castellano)

No recomendada para menores de 16 años