Fa pocs dies que es va inaugurar la nova biblioteca pública de Pere Garau de Palma, una reivindicació històrica dels veïns i veïnes d’un dels barris més poblats de ciutat i que mantenia un dèficit pel que fa a la dotació de serveis culturals. Aquesta fita suposa no sols respondre a aquesta necessitat sinó a generar un nou punt de trobada a una de les barriades més densament poblades de Palma i on hi conviuen un major nombre de residents de diverses procedències i cultures.

La biblioteca, que portarà el nom d’Encarnació Viñas Olivella (Lleida, 1919 - Palma, 2003), ens permetrà reconnectar amb la figura d’aquesta pedagoga, mestra de mestres i activista cultural, sempre present a l’activitat intel·lectual de la nostra illa i, més concretament, a la seva barriada on era molt coneguda. Mereixedora del Premi Ramon Llull l’any 2002, recuperar la memòria d’una dona apassionada per la cultura i d’una enorme generositat que considerava que aquesta s’havia de compartir amb les noves generacions, implica quelcom més que un símbol.

El nou centre cultural

pretén erigir-se en un referent al barri, un nou punt de trobada on acostar la cultura a totes les persones, amb igualtat de condicions i amb independència de la seva formació, edat i fins i tot capacitats (això darrer gràcies al programa Biblioteques obertes per a tothom, que incorpora la perspectiva de l’accessibilitat universal). Una biblioteca on trobar-hi no només llibres, sinó també altres dispositius per fer accessible la cultura a tots els seus visitants i amb un horari més que ampli per cobrir totes les necessitats i adaptar-se al ritme de vida de Pere Garau, carregat de dinamisme i prosperitat: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 hores i, a partir de setembre, també els dissabtes matí de 9 a 13 hores.

La biblioteca, que s’ubica al número 2 de la mateixa Plaça de Pere Garau, ha de convertir-se en un lloc de trobada de cultures, atesa la diversitat idiomàtica que enriqueix la barriada. Les llengües, vehicle d’unió i entesa, es mesclaran i dialogaran entre elles dintre del bon grapat de llibres amb diversos formats que constituiran el seu fons amb la vocació d’arribar al màxim de persones i despertar l’espurna, des dels més petits als més grans, de l’aventura del coneixement.

Precisament en aquest mateix Diario de Mallorca ens recordava fa unes setmanes el sociòleg Antoni Tarabini la importància de la utilitat del que de vegades s’ha rebutjat com inútil. Citava l’imprescindible manifest La utilidad de lo inútil, escrit per Nuccio Ordine, un intel·lectual referent del nostre temps i autor d’assajos, molts dels quals haurien de ser lectura obligatòria per a molts polítics, especialment els que rebutgen la cultura i la divulgació del pensament titllant-la d’accessòria i sempre susceptible de veure’s retallada a la primera de canvi.

És dins aquesta intenció que la nova Biblioteca encaixa dins les línies mestres del que vam dibuixar els Socialistes de Palma en el 14è Congrés de la nostra formació: una Cultura propera, que fugi dels elitismes alhora que mantengui un alt grau de qualitat i capacitat d’obrir-se a nous i més nombrosos públics i que, especialment, estigui a peu de carrer, a les barriades, convertint-se en un vehicle d’expansió del coneixement, de formació i de millora com a ciutadans i ciutadanes.

Perquè al final es tracta d’això, de generar una ciutadania activa, crítica, reflexiva i que sigui capaç de prendre les seves decisions emmarcades en el coneixement de la realitat i de l’assoliment del bé comú. Precisament per aquesta utilitat, que ha estat gràcies als esforços d’un Ajuntament progressista encapçalat pel socialista José Hila que s’ha posat fil a l’agulla per dotar a Pere Garau no sols de millores més que notables a l’espai públic, el creixement que aviat experimentarà la dotació d’espais sanitaris, la creació del nou Casal de Barri, sinó també d’una nova biblioteca.

El millor antídot

contra l’odi al diferent, la ignorància i la manipulació informativa amb la qual la dreta ultra i la ultradreta volen intoxicar-nos constantment (són els mateixos que creuen que Palma sols ha de servir per al benefici propi i per ampliar els negocis dels seus cercles d’interessos). Facem, doncs, una barricada de llibres contra la intolerància, de la mà d’Encarna Viñas, una dona lluitadora que somiava un Pere Garau en colors contra aquells que ens volen fer retrocedir al blanc i negre.