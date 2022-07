El equipo de gobierno no ha querido comprometerse a no limitar las terrazas de la barriada de Santa Catalina, como pide en una moción que va a ir al próximo pleno el grupo municipal de Ciudadanos, aunque sí ha aceptado no introducir ninguna modificación den la actual ordenanza de ocupación de la vía pública. El teniente de alcalde Alberto Jarabo recordó que en la actual ordenanza se contemplan las figuras de los planes zonales, que se han comprometido a redactar en las zonas más conflictivas y que sí pueden suponer restricciones.