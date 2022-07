Una delegació de càrrecs públics de l’ajuntament de Palma amb el batle al capdavant, se’n van tres dies a Nova York a fer promoció turística i al Fòrum Polític d’Alt Nivell per a l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Sí, a fer augmentar les emissions de CO₂ i a rebaixar-les el mateix dia, sense plantejar-se la contradicció. El batle de Palma a més, hi serà com a president de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias. Vaja un exemple per la resta. Després ens demanam que ha passat amb la socialdemocràcia a Europa, just això. Assumim que la política, la vida pública, té contradiccions de les quals no podem escapar sempre, però això ja és massa. El millor pel planeta i qui hi viu hagués estat quedar a casa i no fer res.

Mallorca massificada com mai, els seus recursos naturals i humans i les infraestructures al límit, records de temperatura a tota Europa i una crisi de materials i recursos que ja es fa sentir a molts de llocs del planeta i que ho amenaça tot... i ells travessen l’Atlàntic per dur turistes americans a Mallorca sense plantejar-se els costos ambientals que suposa. Nosaltres ho hem calculat de fet i no és banal: Per aquesta distància (6330 km) cada passatger requereix uns 500 litres de querosè i emetrà 1300 kg de CO₂ sense contar maniobres d’aterratge i enlairament.

Potser ja els hi és igual tot. Potser els hi agraden els viatges i sentir-se importants als escenaris que de petits veien al cinema. O potser confien que la gent no fila tant o està tan preocupada per arribar a finals de mes, amb els preus tan disparats, que ningú s’hi fixarà. Potser confien que la precarietat dels mitjans de comunicació serà suficient perquè cap periodista es pugui plantejar l’oportunitat de fer-los una pregunta incòmoda. I potser pensen que som idiotes i que facin el que facin els votarem perquè ens espanta massa l’extrema dreta. Dont look up, batle Hila.

Hi van empesos per les principals cadenes hoteleres, que els han convençut que paguem la festa entre tots, una més, amb doblers públics. La nota de premsa de l’Ajuntament no diu el cost de la campanya no, ben alerta, perquè clar, gastar aquests doblers en personal sanitari, cicle de l’aigua o pal·liar la carestia de la vida, els deu semblar tirar els doblers.

L’ajuntament de Palma dona així continuïtat a la quimera del Consell de Mallorca, iniciada la legislatura 2015-2019 per Miquel Ensenyat, un dels polítics més inexplicables del període democràtic, de promocionar a mort vols directes Nova York- Palma mentre feia autopistes i rotondes. Ara ja els tenim als turistes americans, els vols venen plens i de retruc han fet desembarcar a Mallorca a la immobiliària més gran dels EUA. Just el que ens mancava per fer pujar el preu de l’habitatge, el lloguer i la vida. Si algú se’n tem, donaran la culpa a AENA «perquè no tenim la cogestió de l’aeroport», l’excusa perfecte per no haver de fer cap política urbanística i turística a l’alçada del desastre que vivim.

La promoció turística amb doblers públics per cert, és una anomalia. A cap sector econòmic se li paga la publicitat, els desplaçaments, les campanyes per promocionar-se, les infraestructures que requereix. Ara també posarem el llit, elevable, i en diran «col·laboració publicoprivada», que vol dir ells guanyen i nosaltres pagam. La promo turística no només és innecessària, arribats a aquest punt climàtic, és que és contraproduent i reprovable. Ni 1euro més cremat en promoció turística per favor, són cases pagables, metgesses, aigua potable i sous dignes, el que necessitam.