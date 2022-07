Palmario | Reabierto el chiringuito del Comtat del Rosselló

La plaza del Comptat del Rosselló ha recuperado, tras años de abandono y de estar cerrado, su chiringuito. El proceso ha sido largo, puesto que literalmente se tuvo que echar al anterior concesionario que, una vez finalizada la concesión, se negó a irse y estuvo un tiempo incluso con el negocio abierto sin pagar el correspondiente canon al Ayuntamiento. Una vez conseguido que se fuera, las instalaciones fueron cerradas por no disponer de una nueva concesión, algo que suele ser habitual en todas las finalizaciones de contratos de estas características, y rápidamente ocupadas por personas sin techo. El proceso para la desocupación y la tramitación de la nueva concesión ha sido larga, aunque desde hace unas semanas la plaza cuenta de nuevo con este elemento tan característico que le da vida.

El tranvía de Palma solo peligra si no se consigue la financiación prevista

No existe ningún peligro de que no se pueda ejecutar la línea del tranvía de Palma al aeropuerto por no disponer Son Sant Joan de un Plan Especial aprobado. Este documento urbanístico, cuya aprobación el ayuntamiento de Palma ha denegado, no afecta para nada al tranvía, puesto que este proyecto ha sido declarado de interés autonómico por el Govern balear e incluido en el Plan Sectorial de Transportes. La única afectación que podría tener sería si la iniciativa afectara de alguna forma al tráfico aéreo, algo que solo podría ocurrir, pongamos por caso, y poniendo un ejemplo algo absurdo, si la nueva línea tranviaria atravesara una de las pistas de aterrizaje, algo, que no va a ocurrir. Por ello, el único problema que de verdad puede afectar al proyecto consiste en que no se consiga la financiación que se ha solicitado a Europa. En este caso, como ya ocurrió hace una década por no conseguir el dinero pactado inicialmente con Madrid, el proyecto deberá continuar en un cajón a la espera de mejores oportunidades.