La plataforma Estimam Son Sardina, la Associació de Veïns y el Grup de Joves de Son Sardina acuerdan pedir a la concejal de Urbanismo Neus Truyol que no se permita construir en Can Simó, donde Cort ofrecía a los vecinos el desarrollo de un urbanizable de 50.000 metros cuadrados con 160 nuevas viviendas, 60 VPO, además de varios equipamientos. Truyol también puso sobre la mesa otra opción a los vecinos, la de eliminar dicho urbanizable del nuevo Pla General, una eliminación que imposibilitaría la creación de espacios verdes libres y los equipamientos previstos en la zona. Los vecinos unidos, reunidos ayer, han elegido esta segunda posibilidad, en la que también se incluye que “la obtención por expropiación de los terrenos de la nueva plaza de Can Pasquet y su posterior construcción por parte del Ayuntamiento”.

Los residentes también piden que, de acuerdo con el decreto ley de medidas urgentes de protección del territorio de Balears, los terrenos de Can Simó pasen a ser clasificados como rústicos y sean incluidos en el parque agrario de Palma. Asimismo demandan que se regularicen las clasificaciones de los terrenos actualmente ocupados por viviendas en el camino de Can Simó. Desde hace unos meses los vecinos y vecinas de Son Sardina revisan dialogando y debatiendo las diferentes ideas que tienen sobre el urbanismo para los próximos años en el barrio. En la reunión informativa del pasado 29 de junio, los representantes del Ayuntamiento ofrecieron a los residentes la posibilidad de escoger los términos del urbanizable de Can Simó entre dos opciones. La primera, 160 viviendas y una serie de equipamientos. Y la segunda, la eliminación del urbanizable, la imposibilidad de realizar equipamientos pero la posibilidad de obtener los terrenos para la nueva plaza de Can Pasquet. El pasado 17 de junio se celebró en Son Sardina una consulta popular con la participación de 364 personas. El resultado mayoritario (327 votos) optó por el no a la macrourbanización, crecimiento mínimo y exigencia de equipamientos. Durante el mes de junio se realizó una encuesta en relación al Plan General que respondieron 123 personas y de las que se pueden extraer las siguientes conclusiones: las mayores virtudes del urbanismo de Son Sardina son la altura baja de las edificaciones, su carácter de pueblo o el contacto con el entorno rural. Las mayores carencias del urbanismo de Son Sardina son la falta de equipamientos, la falta de plazas y espacios verdes públicos y los problemas de movilidad. Las principales necesidades son proteger el entorno, habilitar espacios públicos, disponer de equipamientos públicos y construir la nueva plaza de Can Pasquet. “Queremos poner en valor la posibilidad que se nos ofrece de decidir el urbanismo de nuestro pueblo: creemos que la confrontación de ideas, el debate informado y honesto y la apuesta por las soluciones participadas y de consenso es el camino para construir un pueblo más fuerte y una ciudad mejor. Queremos agradecer el talante propositivo de la regidoría de Urbanismo para dar respuesta a las alegaciones y necesidades de Son Sardina y esperamos que se mantenga en el futuro por parte de este consistorio y de los que vengan”, señalan en la carta dirigida a Cort las tres entidades. El Ayuntamiento ofrece un crecimiento cero a los vecinos de Son Sardina