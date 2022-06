El pleno del Ayuntamiento de Palma correspondiente al presente mes de junio ha arrancado con constantes referencias por parte de los grupos municipales de la oposición, en especial del PP, a las destituciones de los concejales de Podemos, Sonia Vivas y Rodrigo Romero, que ya no han acudido a las sesión, por lo que el equipo de gobierno queda en minoría de trece concejales frente a los 14 que integran los grupos de la oposición.

Al inicio de la sesión, el concejal del PP, Julio Matínez, ha pedido que, en aplicación del artículo 63.2 del reglamento orgánico, que se adelante la comparecencia solicitada al alcalde, José Hila, con el fin de que dé explicaciones sobre la crisis del gobierno municipal, que ha provocado la destitución de los concejales Vivas y Romero primero de sus cargos y la renuncia de sus respectivas actas.

A lo anterior se ha sumado ahora el procesamiento de la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, por presunto delito medioambiental que se enfrenta a la petición de cuatro años de cárcel solicitados por la Fiscalía.

Martínez ha recordado que "en una crisis de características similares" ocurrida en febrero de 1010 por la ruptura del pacto con la extinta UM, la anterior alcaldesa, Aina Calvo, adelantó su comparecencia, por lo que le pidió que ahora haga lo mismo "porque nos enfrentamos a una crisis de similares características".

El alcalde declinó atender la petición del PP y adelantar su comparecencia, advirtiendo, además, que no va a decir al respecto nada nuevo y que ya no se sepa".

En el punto en el que se ha dado cuenta de la destitución y posterior renuncia del ya exconcejal Rodrigo Romero, la portavoz del PP, Mercedes Celeste insistió en la necesidad de que se dieran a conocer los motivos y dirigiéndose al alcalde manifestó: "En estos momentos no tiene un Consistorio democrático sino un pacto de silencio", insistiendo el alcalde que "las explicaciones se darán en el punto que toca". Con posterioridad Martínez ha insistido en la necesidad de que se den explicaciones sobre la destitución de Sonia Vivas, que ha estado tres años al frente de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, afirmando que "si cesó a Vivas y a Romero por sus declaraciones criticando a Neus Truyol, me parece excesivo", a lo que el alcalde le respondió manteniéndose firme en la decisión de no adelantar su comparecencia : "Creo que es lo mejor que nos ha pasado".

Las cuentas de Emaya se han aprobado gracias a la abstención de Ciudadanos

La minoría momentánea del equipo de gobierno también se ha puesto de manifiesto en la junta general de accionistas de Emaya celebrada antes del inicio de la sesión plenaria, en ja que las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al año pasado han sido aprobadas gracias a la abstención del grupo municipal de Ciudadanos.

En este punto el PP ha votado en contra, porque "no podemos aprobar unas cuentas sin que se modifiquen las tarifas de la recogida de basuras y la incineración conceptos por los que recaudan una media de 9 millones más", además de recordar que "tenemos una consellera en el consejo de administración -refiriéndose a Neus Truyol- pendiente de juicio" por lo que, afirmó, "no voy a plasmar mi firma junto a la de Truyol. Vox también ha votado en contra.

Por lo que se refiera a las cuentas anuales de la EMT correspondientes al año pasado se han aprobado con la abstención de todos los grupos municipales de la oposición. En esta ocasión las críticas se han centrado en cuestiones relacionadas con la empresa y el servicio.