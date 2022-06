El alcalde, José Hila, ha apoyado hoy públicamente la gestión realizada al frente de Emaya en el pasado mandato por la actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, que se enfrenta junto a la ex gerente de la empresa Inma Mayol, a una petición de cuatro años de cárcel por presunto delito medioambiental.

En su comparecencia ante el pleno solicitada por los grupos municipales de Ciudadanos y el PP para que explique la crisis del Tripartito que se ha sustanciado con la destitución de los cargos que ocupaban los concejales de Podemos Sonia Vivas y Rodrigo Romero y su posterior entrega del acta de concejal, el alcalde ha defendido que, con Neus Truyol, "se está cometiendo desde el punto de vista personal una gran injusticia", ya que ha sido una de las personas "que más han hecho para solventar el problema histórico de los vertidos a la bahía de Palma". Ha recordado que poco después de la toma de posesión del anterior Consistorio, "la acompañé a Madrid para solicitar financiación para la construcción de la nueva depuradora y el nuevo emisario. Con los Gobiernos del PP solo recibimos buenas palabras, y cuando cambiaron conseguimos el compromiso de una inversión de hasta 150 millones para la ejecución de la nueva depuradora de Palma y el nuevo emisario submarino".

En relación a si atenderá a la petición de destitución de sus cargos en el equipo de gobierno solicitada en tres mociones de urgencia que se verán al final del pleno por los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Vox, ha sido rotundo: "No lo haré". Cabe recordar que aunque hoy circunstancialmente la oposición sume más votos que el equipo de gobierno (14 contra 13) la decisión de destituir o nombrar a un concejal delegado es potestad exclusiva del alcalde. En estos momentos no se sabe cuál va a ser la decisión en esta cuestión del concejal no adscrito procedente de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzá.

Si bien el PP pide la destitución de todos los cargos de Truyol no le exige que deje el acta, con el fin de preservar su presunción de inocencia. Algo que no ocurre con las peticiones de Ciudadanos y Vox, que también piden que se vaya del Ayuntamiento.

Esta mañana Truyol ha reiterado que no dimitirá como concejala ni dejará sus cargos en el equipo de gobierno por su procesamiento. A partir de las dos de la tarde simpatizantes y cargos de Més se han concentrado en la plaza de Cort en apoyo de las actuaciones realizadas por Truyol y su equipo al frente de Emaya y en contra de su procesamiento.

En la comparecencia del alcalde para explicar la crisis de gobierno provocada por la destitución de Vivas y Romero, la máxima autoridad municipal ha asegurado que el pacto suscrito entre el PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma al principio del anterior mandato "es de partidos y no de personas". En este sentido ha afirmado que, pese a la destitución de dos de los tres concejales de Podemos, "el pacto sigue fuerte" porque, ha insistido, el compromiso es entre los partidos. Al respecto ha recordado que en unas semanas el grupo municipal morado estará restituido con la toma de posesión del acta de Claudia Costa y Jordi Vilà.

Ha reconocido que la destitución de Vivas fue adoptada por iniciativa propia después de que esta vertiera graves acusaciones contra otra integrante del equipo de Gobierno (Neus Truyol), y le agradeció que tuviera "la dignidad" de dejar el acta de concejal. En el caso de la destitución de Romero, ha aceptado que la decisión se adoptó a petición de Podemos y que él se limitó a dar la oportunidad a que dimitiera antes de ser destituido, algo que rechazó.

A las acusaciones de inacción del equipo de gobierno Hila ha respondido con la afirmación de que se ha ejecutado el 20% de las actuaciones previstas en el pacto de gobernabilidad y ha leído ante el pleno un detallado listado de obras finalizadas y en ejecución que suma mas de 100 actuaciones, lo que ha provocado que se excediera en el tiempo de intervención, por lo que el teniente de alcalde Alberto Jarabo, que en este punto ha asumido la presidencia le ha pedido que finalice.