Palmario | El PP no tiene fuerza suficiente para una moción de censura

El presidente del PP palmesano y más que probable candidato por este partido a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, Jaime Martínez, ha manifestado a este diario que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza presentar una moción de censura a raíz del triste espectáculo dado por el equipo de gobierno de Cort con motivo de la organización y posterior suspensión de la semana del Orgullo, que ha costado el puesto a la hasta ahora concejala de Justicia Social, Sonia Vivas.

Y es que aunque hubiera querido el PP no tiene fuerza suficiente para la presentación de una moción de censura, ya que, según la legislación vigente, una iniciativa de estas características debe ser presentada por la mayoría de los miembros del Consistorio. En el caso de Palma se necesitaría la firma de quince concejales. De momento, el PP tan solo dispone de seis, por lo que en caso de querer echar al alcalde por este procedimiento debería contar con el apoyo de los cuatro concejales de Vox, los tres de Ciudadanos y del edil no adscrito procedente del partido naranja Josep Lluís Bauzà. Además, necesariamente deben presentar un candidato alternativo que, en el caso de prosperar la moción, ocuparía de forma automática el puesto de alcalde. Un acuerdo que previsiblemente sería difícil de alcanzar.

En el caso de que Vivas no abandonara Cort y se sumara a la hipotética moción, ésta se podría presentar, aunque no prosperaría porque su voto, al haber formado parte hasta ahora del equipo de gobierno, no podría ser tenido en cuenta. Lo anterior se incorporó a la normativa vigente en materia de mociones de censura con el fin de evitar al máximo que los tránsfugas pudieran poner y quitar alcaldes.