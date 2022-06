El alcalde de Palma, José Hila, se ha defendido este sábado de las advertencias de la organizadora de la Pride Week, que anunció que interpondría una denuncia contra Cort por la cancelación del evento.

Hila ha asegurado que "el Ayuntamiento también se sabe defender" frente a este tipo de situaciones, puesto que "no es la primera vez que se anula una actividad prevista".

"Todas las administraciones cancelan eventos, esto entra dentro de la normalidad y hay mecanismos para este tipo de situaciones", ha asegurado el máximo responsable de Cort en una rueda de prensa esta mañana: "Ellos pueden ejercer sus derechos, pero nosotros también tenemos los nuestros".

La respuesta de Hila llega después del comunicado de Ella Global Community, la entidad de Kristin Hansen, que avisó el pasado jueves que interpondrían las acciones legales oportunas contra el Ayuntamiento y todos los responsables de la cancelación de la Palma Pride Week por los daños y perjuicios causados.

Preguntado por el acta de renuncia de la ex regidora Sonia Vivas, que todavía no ha entregado, el alcalde ha confiado en que finalmente la facilitará: "Ha anunciado por todos lados que la entregará, no sé en qué situación quedaría ella misma si lo dice y después no lo hace", ha apuntado, aunque "no hay un momento indicado para entregarla" y en cuanto ocurra, Cort lo hará público.

Con todo, ha asegurado que las tres formaciones del Tripartito de Cort se mantienen "fuertes y unidas", dado que la polémica en el Consistorio ha sido "una cuestión de una persona, no de partidos".

Tanto Més, como Psib y Podem han ratificado su intención de continuar en el gobierno municipal, ha subrayado Hila, que esta mañana también ha dado respuesta a las declaraciones de Marga Prohens y Cuca Gamarra, del Partido Popular, que calificaron de «episodio vergonzoso y lamentable» lo ocurrido en el Pacto de Palma: "Al PP le toca hacer oposición y llamar la atención", ha considerado el alcalde. "Hemos tenido una crisis puntual, se ha resuelto bien y ahora nos vamos a dedicar a lo que toca. Si algún político crea problemas, no tiene lugar en este gobierno", ha zanjado Hila.

Precisamente esta mañana, el alcalde ha presentado en rueda de prensa el nuevo Consell Polític Socialista de Palma, constituido tras varios congresos este año para poner en marcha la maquinaria del partido de cara a las elecciones de 2023.

En este sentido, el responsable de Cort ha asegurado que su formación se centrará en hacer de Palma "una ciudad más competitiva y resiliente", con un "buen funcionamiento económico" y, sobre todo, una "gestión seria" por parte del gobierno municipal.