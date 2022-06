Kristin Hansen, fundadora de Ella Global Community y organizadora del polémico Pride Week Palma, cancelado el jueves después de desatar una tormenta política que ha desembocado en la destitución de la regidora Sonia Vivas, librará ahora una batalla en los tribunales. Denunciará al Ayuntamiento de Palma para que le indemnice por el perjuicio económico que, asegura, ha sufrido tras la suspensión del Orgullo. Y a Ben Amics por "un acoso que con el tiempo se ha convertido en obsesión".

No son palabras de Hansen, sino de Pilar Vázquez, trabajadora de Ella Global Community que ha asumido la portavocía de la empresaria alemana. "Ha decidido pasar a un segundo plano por las amenazas y el acoso del que está siendo víctima", justifica Vázquez.

"Un tribunal decidirá qué consecuencias va a tener esto tanto para Hila, que ha mentido públicamente, como los perjuicios causados a nuestra organización y a todas las empresas y artistas que participaban en el evento", ha afirmado Vázquez, que no ha querido cuantificar la indemnización que reclamará al Ayuntamiento.

"Depende de muchas cosas. Es una suma considerablemente mayor que la que ha desembolsado Kristin o a la que iba a desembolsar la administración del dinero de los contribuyentes. El foco está puesto en la guerra política, y los mallorquines deberían saber que todos pagamos la ineficiencia de esta guerra política. Los que lo sufrimos al final somos los contribuyentes. ¿Quién va a resarcir los daños de las empresas que han colaborado? Los contribuyentes con su dinero. Esto es lo que paradójicamente ha conseguido Ben Amics, que no quería que se utilizara dinero público para nuestra empresa", ha valorado esta portavoz.

Asimismo, ha señalado que la propia Hansen había adelantado dinero de su bolsillo que deberá ser resarcido. "Ha pagado billetes, seguros, alojamientos. Kristin va con la idea de no perjudicar a los demás y está pagando a artistas que habían cancelado otros eventos por venir al suyo. También maquillaje para las Drag Queens porque no quiere que cobren hasta que termine el juicio", ha manifestado.

"Cuando el juicio se lleve a cabo todo el mundo va a saber cuánto nos ha costado la presunta corrupción del gobierno [municipal]", ha añadido.

Asimismo, Vázquez ha confirmado que denunciarán a Ben Amics, asociación LGTBI de las islas que desde el principio se desmarcó del programa de la Pride Week "por injurias, calumnias y lesión a sus derechos fundamentales". La portavoz ha reiterado que "Kristin tiene miedo, está recibiendo amenazas y todo esto lo han iniciado ellos".

"Al principio les llamamos y les enviamos correos que ni se molestaron en contestar. Todas las asociaciones estaban invitadas. Insistimos porque era un proyecto con corazón y no queríamos dejar a nadie de lado. Pero empezaron al acosar y con el paso del tiempo han llegado a la obsesión", ha lamentado Vázquez.

También ha criticado que se "descontextualizaran" las declaraciones de Hansen en la presentación del Orgullo acerca de las lesbianas y la Part Forana que inflamaron a la opinión pública y generaron críticas entre todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Y ha asegurado que ella misma ha sufrido malas experiencias lejos de Palma. "Aquella rueda de prensa dura una hora y media, y solo se han cogido diez segundos. Por otro lado, no habla bien el castellano. Lo que quería expresar es que existe una necesidad de luchar más en las afueras que en el centro de las ciudades. Yo misma lo experimento: como lesbiana he ido con mi novia por Inca, que no está tan lejos, y he recibido comentarios muy agresivos. Tengo muchas amigas que son de pueblo. Y es innegable que hay que luchar más en esos focos", ha subrayado Vázquez.

Del mismo modo, ha rechazado las críticas a la "mercantilización" del Orgullo que proponía el programa de actos diseñado por su empresa. "Hay gente más a favor del sector público y otras de una liberalización del mercado. Y es respetable, no pasa nada mientras no limites los derechos de otras personas. Kristin lucha por los derechos humanos desde una Fundación, pero eso no significa que también potencie el sector privado. Por ejemplo, apenas se le da importancia a los comercios LGTB. ¿Solo tenemos que reivindicar? ¿No existe el sector privado? Claro que existe. Si no te parece bien esa opinión perfecto, pero no por eso tienes que acosarla hasta el punto de que tenga miedo por su hija", ha indicado esta portavoz.