A lo largo de más de una hora los integrantes de la comisión del seguimiento del Pacto de Cort, formada por la cúpula en Palma de los tres partidos coaligados (PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma) han estado reunidos en la sede socialista de la calle Miracle con el fin de tratar de alcanzar un acuerdo que permita la continuidad del pacto del tripartito de Cort. Si bien a la salida del encuentro ninguno de los presentes ha querido hacer declaraciones remitiéndose a la convocatoria a los medios de comunicación fijada para las dos de la tarde en Cort, este periódico ha podido saber que uno de los puntos relevantes ha sido el de cómo dar continuidad al acuerdo suscrito a principios del presente mandato sin la concejala díscola de Podemos, Sonia Vivas. De esta forma se intentaría "salvar" y mantener en el pacto al concejal Rodrigo Romero, ya que se considera "complicada" la continuidad de la acción de gobierno con dos concejales menos, aunque no con tan solo la ausencia de Sonia Vivas.

Desde Més per Palma se ha exigido "coherencia" a Podemos. Si bien el alcalde inicialmente era reacio a la destitución de Vivas, se sabe que ha recibido presiones tanto de la dirección balear del partido como de la insular para que se deshaga de la concejal díscola, aunque aún está por ver qué decisión se ha tomado finalmente.

A la reunión han asistido el alcalde, José Hila, y el concejal Francisco Ducrós, por parte del PSOE; el coordinador general de Podem Palma, Jesús Jurado y el gerente de la Funeraria Municipal por el cargo que ostenta en el partido morado Jordi Vilà, y Neus Truyol, Miquel Àngel Contreras y Antoni Noguera por parte de Més.

Este nuevo episodio de crisis del Tripartito se ha desatado a raíz de la organización de la semana del Orgullo, por parte de la entidad que dirige Kristin Hansen. Ayer por la tarde Més per Palma se desmarcó anunciando que no acudiría a ninguno de los actos de la semana, al considerar que se trata de un evento "mercantilizado", al tiempo que solicitaba a Podemos "coherencia". El posicionamiento de Més per Palma provocó una dura reacción por parte de los concejales de Podemos, Rodrigo Andrés Romero (que es el portavoz de esta formación en Cort) y de la concejal Sonia Vivas (que actúa como viceportavoz) que emitieron un duro comunicado en el que se critica el "ataque" de Truyol, le recuerda su imputación en el caso de los vertidos de aguas mixtas al mar, además de su "gestión nefasta" del Plan General, amenazando incluso con votar en contra del nuevo planeamiento.

Podem Palma y Esquerra Unida, partidos coaligados en la capital balear en otro comunicado desautorizaron el posicionamiento de Rodrigo y. Vivas, y exigieron al portavoz "sin nombrarlo" que lo retirara, al tiempo que aseguraban estar "trabajando para que esta decisión unilateral no afecte a la buena relación y gestión del Pacto de Gobierno en Palma".