Detectadas diez terrazas sin permiso en Santa Catalina, una de la promotora del ‘Pride’

La concejalía de Participación Ciudadana y Gobierno Interior de Cort ha detectado diez locales de Santa Catalina que carecen de autorización para ocupar la vía pública con mesas y sillas, por lo que no se procederá al repintado del espacio.

La Asociación de Veïns Cívics de Santa Catalina ha atribuido a Kristin Hansen, la promotora de la Pride Week, una de las terrazas sin permiso.

Ayer por la tarde la concejalía que dirige el teniente de alcalde Alberto Jarabo, junto con la de Infraestructuras y Accesibilidad, comenzaron a repintar la delimitación de las terrazas autorizadas en esta barriada, con el fin de dar más visibilidad al espacio que pueden ocupar en cada caso y facilitar así la labor de los agentes de la Policía Local a la hora de realizar las inspecciones y determinar si se ocupa el espacio autorizado o si, por el contrario, se excede.

Cuando se pudo apreciar qué bares estaban ocupando la vía sin tener licencia la Asociación de Veïns Cívics pudo ver que el bar de la organizadora de la Palma Pride Week tenía que retirar las mesas y sillas, por lo que presupusieron que no tiene las licencias pertinentes para poder ocupar la calzada. Una polémica que se suma a la de hace unos días con las declaraciones que hizo Hansen sobre la gente de pueblo y las lesbianas.

La delimitación de las terrazas autorizadas que estuvieron haciendo durante todo el día de ayer facilita el control por parte de los vecinos y ciudadanos en general, sin que tengan que acercarse al cartel que obligatoriamente los locales deben exhibir en un sitio visible desde la calle.

Según se informó desde el Ayuntamiento, estos trabajos comenzaron ayer por la mañana en la calle Fàbrica y continuarán en la Avinguda d’Argentina y San Magí, cumpliéndose así el compromiso alcanzado en la reunión de la mesa por la convivencia que tuvo lugar la semana pasada.

En la Avinguda d’Argentina hay ocho locales con autorización de terrazas y otros cinco en Sant Magí.

En la calle Aníbal y la plaza Navegació no hay ninguna, mientras que en la calle Fàbrica, según el plan zonal aprobado en 2019, existen 18 locales con autorización de ocupación de la vía pública autorizada, aunque cinco de ellos no han renovado su licencia, por lo que no se les repintará el espacio, tal como confirmó el teniente de alcalde Alberto Jarabo.

En la Avinguda d’Argentina hay otros cinco locales con ocupación no autorizada.