Los vecinos de Plaza Patines se han reunido este miércoles en la plaza Obispo Berenguer de Palou equipados con sombrillas con un fin reivindicativo: el de poder disfrutar de la plaza del barrio también en los meses de verano. Un centenar de residentes se ha sumado a esta sombrillada que ha tenido como lema "Volem més ombra i menys calor".

Tanto a los vecinos como a las familias que llevan a sus hijos al colegio del barrio, el CEIP Aina Moll, se les hace muy difícil quedarse por las tardes en la plaza por la falta de sombras y por eso reivindican mejoras, ya que desean poder disfrutar del parque todos los meses del año.

Un grupo de madres y padres de alumnos de seis años del colegio, Irene Coll, Marta Jaume, Sofía Mayans y Joan Gelabert, han sido las personas que han movilizado a las familias y vecinos para este acto reivindicativo.

"En doce años no se ha llevado a cabo ninguna actuación en esta plaza, a excepción de alguna intervención muy puntual, como el vallado de un árbol", explicó a este diario Sofía Mayans, una de las impulsoras de la sombrillada. "El parque está sucio, en la zona infantil las vallas no están en buen estado, hay botellón por las noches o la pista de patinaje está hecha un desastre", enumera. "Y por supuesto no hay ninguna sombra", agrega.

Mayans relata que los padres se dirigieron a la dirección del centro escolar con una propuesta para mejorar el entorno, un proyecto que encajaría en la filosofía de pacificar los entornos escolares y mejorar la circulación de los viandantes. "La dirección del centro le ha hecho llegar a Cort la propuesta de unir la plaza con la entrada principal del colegio. De momento no sabemos cómo está el tema", indica.

Los padres que llevan a sus hijos al CEIP Aina Moll también están a la espera de que puedan empezar cuanto antes las obras en el patio, "que es todo cemento, sin ninguna sombra". Una reforma que hace años que es una reivindicación de las familias. "Se tenía que llevar a cabo estos meses de verano, por eso se decidió no ofrecer escoleta d'estiu, pero resulta que el IBISEC ahora dice que tiene que haber un arqueólogo en la obra porque esto es centro histórico, algo que pensamos que ya deberían haber tenido en cuenta". Las obras todavía no tienen una fecha de inicio marcada en el calendario.