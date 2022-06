La concejalía de Gobierno Interior de Cort ha detectado diez locales de Santa Catalina que carecen de autorización para ocupar la vía pública con mesas y sillas, por lo que no se procederá al repintado del espacio.

Precisamente hoy la concejalía de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, junto con la de Infraestructuras y Accesibilidad han comenzado a repintar la delimitación de las terrazas autorizadas en esta barriada, con el fin de dar más visibilidad al espacio que pueden ocupar en cada caso y facilitar así la labor de los agentes de la Policía Local.

Estos trabajos han comenzado esta mañana en la calle Fàbrica y continuarán en la Avinguda d’Argentina y San Magí.

En la Avinguda d’Argentina hay ocho locales con autorización de terrazas y otros cinco en Sant Magí. En la calle Aníbal y la plaza Navegació no hay ninguna, mientras que en la calle Fàbrica, según el plan zonal aprobado en 2018 existen 18 locales con autorización de ocupación de la vía pública autorizada, aunque cinco de ellos no han renovado su licencia, por lo que no se les repintará el espacio.

En la Avinguda d’Argentina hay otros cinco locales con ocupación no autorizada.

Todos ellos deben exhibir en la fachada la licencia de autorización de la vía pública correspondiente.