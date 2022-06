El alcalde de Palma, José Hila, ha dado por zanjada esta mañana la polémica suscitada por las declaraciones de la semana del Orgullo Gay, Kristin Hansen, quien manifestó el pasado viernes en la presentación de este evento que se celebra por primera vez en Palma y que cuenta con el apoyo de Cort, que servirá para que "venga a Palma gente del campo que no ha visto nunca una mujer lesbiana".

El alcalde ha recordado que le pidieron que se disculpara y que tanto ella como la concejala Sonia Vivas lo han hecho y lo han hecho por lo que considera "que tenemos que atender a esta realidad" porque "cuando uno se equivoca, rectifica y pide disculpas también hay que reconocerlo, porque no todo el mundo que se equivoca pide disculpas, por lo que yo me quedaría ahí".

La primera autoridad municipal ha manifestado asimismo que la semana del Orgullo "es mucho más que lo que diga una persona, por lo que sigamos adelante y disfrutemos de un Pride (Orgullo) que en esta ciudad dé protagonismo a la igualdad del colectivo LGTBI".

No ha querido entrar en cuestiones internas de partidos y en las malas relaciones que desde hace tiempo mantienen la concejala Sonia Vivas de Podemos con el teniente de alcalde de este mismo partido Alberto Jarabo. No obstante, ha recordado que el pacto lleva siete años "y hemos superado juntos una pandemia mundial, una crisis económica y hemos tenido cerrada la ciudad, por lo que creo que mayor prueba de la solidez de un pacto como esta no existe". Ha aceptado que "tenemos algunas veces problemas internos, como es normal, que siempre superamos y seguimos adelante porque no perdemos de vista que estamos aquí para sacar adelante esta ciudad, a su gente y que funcione, y en esto estamos trabajando; que en algunos momentos nos hemos encontrado con alguna piedra, es cierto, pero a cualquier gobierno le pasa, incluso a los que tienen mayoría absoluta".

Ha rechazado pronunciarse sobre si el año que viene repetiría la experiencia del Pride de este año, puesto que, tal como ha recordado, "aún no ha pasado", por lo que es partidario de no adelantar acontecimientos, que primero se haga la semana y luego se analice como ha ido. Ha recordado que hay varios modelos en España de celebración de esta semana del Orgullo "y nosotros probamos uno que hasta ahora no habíamos probado, ya veremos si funciona o no y, en función de lo anterior tomaremos decisiones". Ha recordado, no obstante que el Pride "ha sido inclusivo, puesto que pueden participar en él todas las entidades que han querido".

También considera que no es necesario que se proceda a la revisión del evento, tal como ha solicitado Més per Palma, puesto que "cualquier procedimiento administrativo que se realiza en el ayuntamiento cuenta con numerosos controles y se revisa por muchas personas, por lo que no sé qué mas revisiones de pueden hacer, puesto que se realiza un control exhaustivo de todo lo que se hace en al Ayuntamiento".

Por su parte, la portavoz del PP en Cort, Mercedes Celeste, ha advertido que la declaración municipal de la semana del Orgullo como actividad de interés público municipal supondrá que se podrá vender alcohol en sa Feixina y que no habrá limitaciones horarias. En relación a las declaraciones de la organizadora de la semana del Orgullo, ha manifestado que "nunca hubiéramos creído que desde el Ayuntamiento de Palma se nos pudiera insultar de esta forma a toda la ciudadanía de Mallorca, tanto la que reside en Palma como fuera, por lo que esperamos que durante estos días al menos se eviten todo tipo de incidentes porque sa Feixina ahora es un punto caliente, solo les faltaba esto a los vecinos de Santa Catalina, y porque con la declaración del interés público municipal significa que puede pasar cualquier cosa". Por ello, ha insistido en la "necesidad de que se controlen los ruidos, los horarios y la convivencia en sa Feixina y Santa Catalina".

Desde Vox, secretario general de esta formación política y concejal en Cort, Sergio Rodríguez, ha manifestado que están en desacuerdo con la celebración de la fiesta del Orgullo, porque "gracias a la Constitución en este país somos todos iguales, por lo que así como no hay un día del orgullo heterosexual no tiene sentido que haya un Día del Orgullo Gay".

Dicho lo anterior, ha manifestado que, en torno a las declaraciones de Kristin Hansen "se ha creado una polémica absurda y se ha hecho una montaña de unas declaraciones desafortunadas por las que ha pedido perdón esta organizadora, que ha posibilitado aflorar la crisis interna existente en el equipo de gobierno, las disensiones internas dentro de Podemos y el hecho de que el lobby LGTBI en torno a Ben Amics, que hasta ahora tenían la exclusiva de la organización, ven como se están quedando sin dinero y atacan a la concejala Sonia Vivas".