Feria reivindicativa en son Ferriol

Había muchas ganas de recuperar la Fira de son Ferriol después de que la pandemia impidió que se llevara a cabo a finales de marzo de 2020, el mes en el que tradicionalmente se celebra. Y también de recuperar la reivindicación del instituto de secundaria que reclama este barrio palmesano desde hace más de tres décadas. Los vecinos aprovecharon la visita del alcalde de Palma, José Hila, los regidores y resto de representantes de los partidos políticos para clamar por que se cumplan las promesas y son Ferriol tenga su centro de secundaria público.

«Volem l’institut promès! No més mentides» se podía leer en los carteles que pendían en los puestos colocados en la avinguda del Cid y demás calles feriales. Y por si no quedaba claro los residentes y asociaciones del barrio desplegaron también pancartas por toda la zona. Hasta Hila y su equipo municipal, entre ellos los regidores Rodrigo Romero y Neus Truyol, se inmortalizaron al cortar la cinta inaugural bajo un gran letrero que interpelaba: «On es l’IES promès? Son Ferriol espera».

Ayer la feria no fue la primera de la temporada, como cuando se celebra en marzo, recordó Iván Cabot, presidente de la asociación vecinal, por lo que al coincidir con otras, quizás bajó la participación, aunque contó con 137 puestos. Y en una jornada tan calurosa no fue posible llevar parte de los animales a esta feria ganadera que ya ha cumplido su vigésima octava edición. No faltó la maquinaria agrícola que aportaron empresas del barrio y una exposición de aperos agrícolas antiguos de uno de vecinos

Sin embargo, lo que se quiso remachar por encima de todo fue que son Ferriol quiere un instituto. «Hace casi cuarenta años que lo pedimos», explica Joan Garcies. «Todos los partidos que han pasado por el Ajuntament dijeron que lo iban a construir pero...». Así siguen las cosas. «Yo tengo 43 años», señala Tomás Suau, de la Asociación de Padres y Madres del colegio son Ferriol, y «en teoría tenía que haber estudiado en él». Aunque los diferentes gobiernos municipales y autonómicos «siempre lo llevan en sus programas se ha ido demorando». «Aparentemente estará en un solar en son Llàtzer, pero seguimos en el limbo». Ayer se llevaron la promesa de que Hila les recibirá en tres semanas. «La gente está muy desencantada», dice Suau.