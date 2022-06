El ayuntamiento de Palma se dejó engañar por un mando policial que será juzgado por corrupción

El ayuntamiento de Palma se ha dejado engañar por un mando policial, que recibió una elevada indemnización económica, presentando una declaración jurada en la que afirmaba que se habían archivado todas las acusaciones que pesaban sobre él. Un documento que no respondía a la verdad, dado que este funcionario ocupará un lugar destacado en el banquillo de los acusados del juicio del caso Cursach, que se inicia la próxima semana. Esta declaración jurada fue suficiente para que recibiera una compensación económica de unos 150.000 euros. Recuperaba la parte proporcional del sueldo que no había cobrado mientras estuvo suspendido de empleo.

Este funcionario policial es Carlos Tomás, máximo responsable de la unidad de los GAP. En su momento fue imputado al pesar sobre él graves sospechas de su actuación profesional, como por ejemplo someter a empresarios para que contrataran a compañeros suyos como vigilantes de seguridad, además de otras muchas irregularidades. Por proporcionar este servicio de vigilancia, el subinspector se llevaba un sobresueldo. Carlos Tomás afronta una de las penas más altas en este juicio, ya que le reclaman seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho y coacciones: Las graves sospechas delictivas que pesan sobre este mando de la Policía Local de Palma no le han supuesto ningún obstáculo para ascender. Tuvo la posibilidad de presentarse a la oposición interna para ser nombrado mayor, lo que le hubiera permitido aumentar su capacidad de poder dentro del cuartel de San Fernando. Sin embargo, no aprobó las pruebas. En cambio, ha logrado pasar de subinspector a inspector, lo que representa un destacado ascenso.

El engaño sufrido por el Ayuntamiento por este policía es mucho más grave, ya que no solo va a ser juzgado por el caso Cursach, sino que también sigue imputado en la pieza de Pabisa.

Carlos Tomás se aprovechó de que el juez dictó un auto desimputando a unos 70 policías de la investigación principal, pero lo hizo porque la mayoría seguían implicados en otras piezas. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por unos mismos hechos.

Además, este mando policial es uno de los que autorizó que se celebrara una fiesta en el cuartel, en homenaje a un policía que iba a ingresar en prisión, en plena época de restricciones horarias debido a la pandemia.

Fuentes oficiales de Cort no reconocieron ayer el evidente engaño que ha perpetrado este inspector, señalando que no les consta que hubiera presentado ningún documento con información que no era real.