Las 920 plazas disponibles para las visitas guiadas nocturnas a sa Llonja, su terraza y el Consolat de Mar, recorridos que empiezan mañana jueves, 2 de julio, y terminarán el 22 de septiembre, se agotaron ayer en solo doce horas. Ante el éxito de la convocatoria, la conselleria de Presidencia ha confirmado a este diario que está trabajando para ampliar las plazas y satisfacer así el interés de ciudadanía por esta actividad gratuita.

Después de dos veranos de visitas suspendidas por las restricciones provocadas por la pandemia, el Govern anunció ayer la puesta en marcha de nuevo de la actividad. El recorrido, que se realiza los jueves en turnos de 19.30, 20.30 y a las 21.30 horas, incluye las principales dependencias del Consolat de Mar y sa Llonja. Se podrá subir a la azotea y contemplar los grafitis de la escalera de acceso, la vista nocturna de la bahía y el centro histórico de Palma. Desde el inicio de esta iniciativa en el año 2016, que abre y acerca las instituciones a los ciudadanos para que puedan disfrutar del patrimonio común y conocer mejor su historia, casi 7.000 personas han visitado el Consolat de Mar y la azotea de sa Llonja.

Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto. Los menores de 18 años no acompañados tienen que llevar una autorización firmada por los padres, tutores o representantes legales. La subida a la azotea de sa Llonja es a pie por una escalera de caracol, que tiene una altura de unos cuatro pisos. No tiene acceso para personas con movilidad reducida debido a las limitaciones de la misma arquitectura del edificio. Las personas que no puedan subir tienen la posibilidad de esperar al resto del grupo dentro de sa Llonja. El punto de encuentro y inicio de la visita será la entrada al Consolat de Mar por el paseo de Sagrera, frente a los cañones. Se recomienda llegar unos 10 minutos antes del inicio de la visita.