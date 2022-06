Son Sardina votará en referéndum si acepta el nuevo plan urbanizador de Cort: un 70% menos de los pisos previstos

Son Sardina quiere decidir sobre su futuro y lo hará «de la manera más democrática posible», que es convocando un referéndum donde los vecinos darán su opinión sobre el futuro crecimiento urbanístico del barrio propuesto por el Ayuntamiento de Palma en el nuevo Plan General.

La plataforma Estimam Son Sardina informó de que la consulta popular se celebrará el próximo viernes 17 de junio. Las posturas que se someterán a votación serán tres. Por un lado, la aceptación o no de la primera propuesta del nuevo Plan General, que prevé una macrourbanización en el barrio de unas 550 viviendas. Asimismo, se votará la última propuesta realizada por el departamento de Neus Truyol, que después de las protestas vecinales ha puesto sobre la mesa reducir hasta un 70% el crecimiento que estaba previsto y dejarlo en un 30, lo que supone unas 160 viviendas. Un tercio de las mismas serían pisos protegidos. La concejala y su equipo también propusieron el viernes pasado a la plataforma una compensación con equipamientos municipales, una de las demandas históricas del barrio. En concreto, se reservaría un gran terreno para futuros equipamientos municipales y una plaza central. Por otra parte, una parte de Can Simó se declararía rústico para no poder construir. «Y por otra parte, en las calles Lau y Franch no se permitiría la construcción de bloques, sino de unifamiliares o pareados como se están construyendo en esa zona ahora mismo», explica un portavoz de la plataforma.

En la votación se incluye una tercera opción, que es la de no crecer urbanísticamente y exigir equipamientos al Ayuntamiento.

El acto empezará a las 19 horas con música en directo de Somrock. Se llevará a cabo un debate, una defensa oral de las distintas posturas antes descritas y que se someterán a votación. En el debate podrán participar un máximo de diez personas y tendrán una intervención de no más de tres minutos. Luego, a las 20.15, se iniciará el proceso democrático.

Podrán votar, con DNI, todas las personas que residan en Son Sardina y Sa Garriga y sean mayores de 16 años. El referéndum se celebrará entre el bar Royal y el bar Passatemps 105.

También se preguntará al pueblo si desea que Son Sardina inicie un proceso de mayor autonomía y pueda convertirse en una entidad local menor, igual que Palmanyola.