La disputa entre los regidores Sonia Vivas y Alberto Jarabo continúa. La regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI no da por buenas las palabras del responsable de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, que negó ayer el supuesto "bloqueo" y achacó el conflicto por la Pride Week a un "retraso en un proceso administrativo por cuestiones simplemente técnicas".

Vivas ha insistido en que Alberto Jarabo dio una orden a los técnicos del área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI para que paralizasen los trámites para llevar a cabo el evento de la Palma Pride Week 2022. "Desde un área externa a la mía se bloqueó un proyecto que yo estoy dirigiendo, lo paralizó y denegó todas las licencias a 15 días del evento", ha manifestado la regidora este jueves en declaraciones a los medios durante el pleno municipal.

La responsable, que asegura que tiene correos escritos que demuestran su versión, ha considerado que "no puede suceder bajo ningún concepto que las órdenes políticas interfieran en la labor de los técnicos", y ha manifestado que "cuando las cosas se hacen mal hay que señalarlas, vengan de donde vengan", preguntada por la raíz de un conflicto entre concejales de un mismo gobierno municipal y formación política, Podemos. "Y si tiene que caer un gobierno municipal por no defender los derechos LGTBI, que caiga", ha sentenciado.

"Me sabe mal haber llegado a esta situación, pero no me olvido de mi compromiso, yo he llegado a este cargo político porque vengo de denunciar la homofobia en la Policía Local", ha señalado Vivas.

Una comisión interna desbloqueará los trámites

En todo caso, la regidora Vivas ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el alcalde de Palma, José Hila, al que pidió ayuda para solucionar el conflicto, para articular una comisión interna en el Ayuntamiento de Palma que desbloquee los trámites con el fin de llegar a tiempo para celebrar la Palma Pride Week 2022, un objetivo que al que, según Vivas, el alcalde se ha comprometido.

"Espero que Jarabo acepte humildemente que el alcalde le haya apartado de este asunto", ha manifestado la dirigente, que se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado.