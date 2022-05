El ayuntamiento de Palma ha presentado hoy tres nuevos furgones con los que contará a partir de ahora la Policía Local de Ciutat y que irán destinados a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

Según ha explicado el alcalde, José Hila, con estos tres nuevos vehículos "ya serán 87 los que se hayan comprado en esta legislatura" con una inversión de 4,2 millones de euros. Las principales funciones de estos furgones serán realizar diligencias de tráfico tanto en accidentes como en otras circunstancias como inspecciones oculares de vehículos, declaraciones en incidentes relacionados con el tráfico, así como apoyar a la realización de control de alcoholemia.

Hila ha querido añadir que esta inversión en medios para la Policía Local no termina ahí y que cuentan con un millón ochocientos mil euros para adquirir más vehículos y personal. Así, ha destacado que Palma contará en poco tiempo con 150 efectivos policiales más: "Tenemos una oposición que ya concluye de 100 policías más 50 interinos que hora contrataremos".

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, ha destacado que la apuesta del Ayuntamiento por mejorar las condiciones de la Policía Local de Palma "es clara" y ha señalado que la pandemia no solo "no nos ha servicio de excusa para dejar las contrataciones paradas, sino que nos ha dado más impulso para dar estos medios a una policía que sea referente en Palma".

En este sentido, ha señalado que además de estos tres nuevos furgones, "están en camino" otros cinco, que se están licitando y que en breve diez motos grandes, que ya han sido transformadas, serán entregadas a la Policía.