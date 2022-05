El Wonder of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, ha llegado este lunes a Palma por segunda vez tras su viaje inaugural del pasado 3 de mayo.

El nuevo gigante de los mares, propiedad de la naviera Royal Caribbean, ha atracado en Mallorca días después del acuerdo alcanzado mediante el cual Palma se ha convertido en el primer puerto español -y el segundo del Mediterráneo tras Dubrovnik- en limitar a un máximo de tres al día el número de cruceros y, de ellos, solo uno podrá ser un megacrucero de más de 5.000 plazas como el Wonder of the Seas. No obstante, este acuerdo ha sido criticado por la Plataforma anticruceros, que ha calificado el acuerdo como “muy poco ambicioso”.

El Wonder of the Seas pertenece a la última generación de buques de crucero que se caracteriza por su gigantismo, y las muchas prestaciones tanto de ocio como de habitabilidad. Mide 64 metros de ancho, 362 metros de eslora y un peso de 230.000 toneladas. Su capacidad para alojar es de 6.988 pasajeros y cuenta con una tripulación de 2.300 personas.

En este sentido, entidades ecologistas y muchos ciudadanos han criticado en las redes sociales la gran “nube de humo tóxico” que el Wonder of the Seas ha dejado sobre Palma cuando ha atracado.

Arriba el creuer més gran del planeta. El primer que fa és amollar un nigul tòxic sobre Palma. Contaminen, massifiquen, minven la salut i tributen a paradisos fiscals. El Govern els posa una estora vermella, perquè? pic.twitter.com/oXEFpwB9Cv — Terraferida (@Terraferida) 9 de mayo de 2022

Bon dia i bona setmana calorosa🌡! ⚠️➡️ Algú em sabria dir què són aquestes traces negres 🗾❗️sobre el litoral de la #CostaDaurada. Des d’ahir diumenge al vespre que hi són🔴 @emergenciescat @camptarragona @costadauradatur pic.twitter.com/2NRcWHFsgF — Adrià Piñol 🎗 (@AdriaPinol) 9 de mayo de 2022

La salut i el benestar de la població no importen. Els doblers, la mesura de totes les coses. https://t.co/pM6Z1SWao4 — CiutatPerAQuiHabita (@CiutatHabita) 9 de mayo de 2022

Avui baixant cap a Ciutat, de fons veia una fumerada negra, què era? Un puta creuerot d'escàndol.

Ah però jo no podré anar per Palma amb es meu clio del 2001.

Putes hippies burgesos — Joan Luna Mateu (@LunaMateu) 9 de mayo de 2022

Avui a #Palma acompanyat d'una gran chimenea de fum ens ha vingut a donar-nos el bon dia el creuer🚢 més gran del món🌍🙈 pic.twitter.com/ROmjDXvbQC — Joventut x Clima - Fridays For Future Mallorca (@formallorca) 9 de mayo de 2022

Pel fum que fa, ens atraca la salut. https://t.co/XQPQngvFex — Ferran Aguiló i Sureda (@AguiloFerran) 9 de mayo de 2022