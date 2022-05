El alcalde de Palma, José Hila, espera que la mayor presencia policial sirva para "reconducir" la situación creada en Santa Catalina por la generación de actos incívicos, ruidos y ocupaciones excesivas de la vía pública entre otros.

La máxima autoridad municipal, en la línea de la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, ha manifestado que, por el momento, no se plantean por parte del equipo de gobierno la adopción de medidas adicionales en esta barriada.

Al respecto, ha indicado que Santa Catalina se ha incluido este año en el refuerzo veraniego policial, al igual que la Platja de Palma, puesto en funcionamiento desde el pasado día 2 de mayo, por lo que, hay que esperar a ver sus resultados porque "milagros no podemos hacer. No comenzamos el refuerzo policial un día y al día siguiente ya no existen los problemas".

Ha insistido en que desde el ayuntamiento "no nos hemos cruzado de brazos y hemos puesto en la calle lo que tenemos: la policía", pero "debemos esperar un tiempo a ver los resultados, porque nada es inmediato", ha insistido. Asimismo ha manifestado que "después de dos años con restricciones en los que nadie podía salir a la calle ahora hay más molestias porque, en parte nos damos cuenta de que ahora hay más gente y las molestias nos afectan más".

Ha insistido en que "volver a la vida tiene estas cosas, aunque nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados y por eso hemos reforzado la presencia policial en esta barriada, al igual que en la Platja de Palma".