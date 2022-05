El departamento de Territorio del Consell de Mallorca ha emitido un contundente informe donde cuestiona el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma. El Consell considera que no están bien justificadas los crecimientos urbanísticos en Son Sardina, en el sur del Polígono de Son Castelló y en la barriada de Son Clasera que proyecta el PGOU de Palma. Asimismo, también recrimina la norma de Cort se adapta al Plan Territorial de Mallorca (PTI).Este informe no es vinculante, a raíz de la Ley de Capitalidad que da potestad a Cort para impulsar y aprobar su planeamiento urbanístico. No obstante sí que es preceptivo y, en este caso, el Consell es la principal autoridad territorial de la isla.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha rebatido los argumentos del informe del Consell. Truyol ha recordando que la modificación del Plan Territorial, a la que alude el informe que Cort no se ha adaptado, se aprobó con posterioridad al Plan General de Palma. La edil se refería a la modificación aprobada a finales del pasado mes de diciembre por el Consell en el que reducía 450 hectáreas el crecimiento urbanístico de Mallorca y desclasificaba otras 700. "Hemos reducido a la mitad las 500 hectáreas que permitía crecer a Palma y se han reconvertido proyectos que estaban aprobados en barrios de equipamientos y zonas verdes. Analizaremos el informe y se realizarán las modificaciones que no vayan en contra de nuestra línea de actuación urbanística que contempla el (PGOU)", ha aseverado Neus Truyol. Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha asegurado que el informe “no es demoledor, cuando haces un PGOU cada 20 años y pides informes al resto de administraciones siempre te dicen cosas, es lo normal. Entonces, lo que se hace en estas situaciones es leer los informes, los estudias, la parte que tú creas la incorporas y el resto no. He de recordar que son informes consultivos, quien tiene la decisión es Palma. Entonces se estudiará, se tendrá en cuenta lo que se considere, pero somos autónomos para tomar nuestras decisiones. Eso es la ley de capitalidad”. Hila ha defendido el Plan General de Palma, pese a que el informe del Consell lo realiza un departamento que gestiona su propio partidos, el PSOE: “La ciudad tiene que crecer por algún sitio, es imposible que una ciudad que crezca de habitantes no crezca en territorio. Es un crecimiento mínimo comparado con otros PGOU, pero el crecimiento 0 supondría un incremento del precio de la vivienda estratosférico”.