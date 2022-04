Siguiendo la racha de llegadas de nuevos cruceros en la gama de buques de dimensiones moderadas y altísimo nivel de lujo, este lunes ha hecho escala en el puerto de Palma el crucero Seven Seas Splendor, buque que visitaba Ciutat por primera vez.

Se trata de una nave construida en Italia, concretamente en los astilleros Fincantieri en Ancona, que entró en servicio a primeros del año pasado y que pertenece a la naviera Radisson Seven Seas. Sus dimensiones son eslora 224 metros, 31 de manga y 56.182 toneladas de registro. Su capacidad es de 750 pasajeros alojados en 375 camarotes, todos ellos con terraza, con una tripulación compuesta por unos 567 miembros.

El buque como se ha comentado es de gran lujo, contando a bordo con cinco restaurantes y tres bares y salones.

El Seven Seas Splendor tiene un buque gemelo el Seven Seas Explorer, conocido en el puerto de Palma, y otro en construcción el Seven Seas Grandeur.

La naviera Radisson Seven Seas es una empresa fundada en 1992 que dispone actualmente de cinco buques y uno más en construcción y desde el año 2014 pertenece al grupo Norwegian Cruise Line Holdings.

El buque es esta ocasión llegó procedente de Cartagena dentro de un viaje trasatlántico de quince días de duración que se inició el pasado día 5 de abril en Miami, en el que también ha visitado las Bermudas, las Azores y Málaga y que finalizará este martes en el puerto de Barcelona, próximo destino del buque

Para esta temporada está prevista otra escala de este buque para dentro de unos días, concretamente el próximo tres de mayo.