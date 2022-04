La sombra de la noche oscura del alma balear duraba ya mucho, ¿no crees? Esa noche, para los que pensaban que las cosas podían ser de otra forma, se caracterizaba por la desolación y la soledad. Si has nacido en Mallorca en los 80, a los 10 años ya habías oído su nombre. The night king podía resucitar a los muertos y hacerles bailar al son de su música. En esa época había alcaldes y presidentes que en connivencia con la mafia hacían lo que les daba la gana. Robaban, recalificaban terrenos y perpetraban negocios oscuros en la noche (metafórica o real). Jaume Matas o José María Rodriguez fueron la cristalización de ese estilo descarado y cínico de hacer política que hoy se sigue practicando, por ejemplo, en Madrid. Rajoy en 2007 decía que quería para España lo que Matas había hecho en Baleares. M. Rajoy. ¡Qué cachondo!

Cuando surgió Podemos algunos nos dijeron que nos perpetuaríamos en el cargo, que nos encantaría eso de la moqueta. Nada más lejos de la realidad. Gracias a nuestra experiencia política aprendimos mucho, pero también sufrimos en nuestras propias carnes dinámicas terribles a las que no estábamos acostumbrados. Ganábamos 3SMI y nos parecía lo justo. Sabíamos que estábamos de paso. En esa época fue un regalo conocer a gente como Aurora Jhardi, que fue concejala de función pública la pasada legislatura en Palma representando a Podem. No solo compartíamos ideología. También dolores de espalda y sentido del humor. Aurora siempre ha sido... ¿cómo decirlo? Más ‘normativa’ que yo. Aunque también sabe pasárselo muy bien. Ayer, mientras cenaba, supe de su condena a 9 años de inhabilitación. Se me hizo un nudo en el estómago y de nuevo revisité ese viejo dolor psicosomático.

Para mi fue duro, en muchos sentidos, eso de estar en política. Pero siempre supe que mis compañeras de Palma estaban en algo peor. Estaban gobernando el ayuntamiento de la octava ciudad más grande de España. Con sus dinámicas funcionariales obstaculizadoras, sus dinosaurios, sus «esto siempre se ha hecho así», su «mirar para otro lado» cuando alguien poderoso hacía lo que le daba la gana, sus técnicos que trabajan en realidad para el partido y la mafia que los puso ahí, y, por supuesto, también gente honrada que intenta dar un poco de dignidad a la institución. Resulta que una de las personas más luminosas, más dignas y más comprometidas que he conocido en mi vida era y sigue siendo Aurora. No le llego a la suela del zapato en lo que a ética se refiere. No lo pretendo. Pues me parece una tarea titánica. ¿Sabéis qué? La semántica es a veces justicia poética. Aurora es esa luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. El ocaso en la noche sucedía cada día. Se ponía el sol y comenzaba la fiesta. Un contubernio entre políticos corruptos y el rey de la noche que provocaba que quien quisiera mover un dedo en Magaluf o en Palma tuviera que hablar con el susodicho. Si no...winter is coming. Pero tras cada noche amanecía.

Aurora, ante un sinfín de denuncias que tenían los tiqueteros del innombrable, retiró la licencia de la empresa. Esos eran sus motivos obvios. Incumplimientos constantes de la normativa. Pero que alguien hiciera cumplir las normas a quien jamás las había cumplido no se podía permitir. Los funcionarios deberían perseguir la corrupción y ayudar a que se cumplan las normas. Pero hay muchos que juegan a lo contrario. Mafiosos de todo pelaje andan sueltos, y algunos no han cumplido toda la condena que deberían haber cumplido. Porque hay dos justicias, o mejor dicho: dos injusticias, una para ricos y otra para pobres. Una para corruptos y otra para incorruptibles. En realidad es la misma justicia la que permite que gente que ha robado y ha jodido la vida de miles de personas continúe en la calle y que una persona que quiso hacer las cosas bien acabe condenada. Aurora devolvió derechos perdidos a los trabajadores del Ayuntamiento, remunicipalizó Bon Sosec haciéndola pública para renovar sus instalaciones, fue absolutamente transparente con la gestión de la empresa funeraria, luchó para mejorar las vivienda sociales de Camp Redó, se convocaron ayudas, se reforzó la limpieza, apoyó y se coordinó siempre con las entidades vecinales, luchó para que los sintecho pudieran empadronarse en el Ayuntamiento y así acceder a ayudas, y a pesar de todo eso, ella no se lo tenía creído. A veces tenía que convencerla para hacernos una foto o hacer un vídeo reinvidicativo en una manifestación. Yo le decía que era para apoyar la causa, no para hacernos autopropaganda. Y ella solía desconfiar de eso. Prefería mejorar la vida de la gente como persona anónima, como alguien cercano que hace lo que es justo. Como la primera luz que despunta al alba, esa aurora, que aparece cada día, porque es justo que cuando la noche ha sido larga un destello de luz nos haga creer que hay esperanza. Se podía hacer política de otra manera.

Aurora, amiga, mis amigos peruanos cuando alguien les tocaba mucho las narices tenían la costumbre de llamarle «infeliz». Sé que es cruel, pero creo que es el mejor insulto de todos. Otros lares tienen tanto que enseñarnos a los eurocéntricos... tú lo sabes bien. ¿Por qué ‘infeliz’ es el mejor insulto del mundo? Porque alguien tan supuestamente poderoso como ese tío (no se merece ni que le nombre) no puede siquiera decidir sobre su propia infelicidad. Supongo que le hicieron daño. ¿Sabes? Esa es nuestra victoria: nuestra felicidad. Nuestro poder disfrutar de la brisa, de las flores del campo, de Paul Kalkbrenner o Avicii y de nuestras bromas (qué bien podernos reírnos de todo, ¿eh?). Sabes quién no puede, ¿verdad? A nosotros nos acompaña la poesía que se desprende de cada instante. Somos alegría. Porque sabemos, que a pesar de la muerte, es un regalo estar hoy aquí. Que como estuvimos de paso en la política, estamos de paso en esta vida. Hay quien pretende ser eterno mediante el terror. Y gente que intenta hacer de este un lugar mejor. Tú lo conseguiste en muchos sentidos. Aurora: una persona normal que hizo política de verdad.