El refuerzo policial veraniego se adelantará este año al próximo día dos de mayo y se prolongará hasta el 23 de octubre, abarcando de esta forma 25 semanas de la temporada turística media y alta en lugar de las 23 en las que habitualmente estaba en vigor. Además, los 120 agentes que este año se destinarán a este cometido, que actuará en especial en las Platja de Palma y Cala Major, al igual que en las zonas del centro de la ciudad de gran afluencia turística no se sustraen de otras unidades policiales. Es más se ha asegurado que los agentes de la policía de barrio no solo no serán destinados al refuerzo veraniego, sino que sus efectivos también se verán incrementados.

Ello es posible, tal como han explicado esta mañana el alcalde, José Hila, y la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, por la próxima incorporación de los 101 policías que han aprobado las últimas oposiciones y por la convocatoria de un bolsín de interinos con 54 plazas, que permitirá a estos agentes realizar sin trabas cualquier trabajo policial. También se han incrementado las horas de servicio del dispositivo de tal forma que estará operativo desde las diez de la mañana hasta las siete de la madrugada diariamente en lugar de finalizar a las cuatro de la madrugada como en temporadas precedentes. Se reforzará también el 091, la Unidad Nocturna y se reabrirá la oficina de la Policía Local de les Meravelles, los siete días de la semana desde las diez de la mañana hasta la una y media de la madrugada. Según el alcalde, con este operativo "se da un paso más en nuestro compromiso de hacer cumplir las ordenanzas municipales, la lucha contra el incivismo, el botellón, el trile y el mal uso de las playas". Por su parte, Joana Maria Adrover, ha manifestado que su departamento ha estado trabajando con la hipótesis de una temporada turística con los niveles de ocupación prepandémicos, aunque al mismo tiempo con la posibilidad de poder modificar los operativos programados en función de las necesidades. Ha recordado asimismo que, además de los agentes que este año se incorporarán como interinos, también se espera contar con el apoyo de los denominados agentes covid, cuya contratación, por un importe de 150.000 euros aportados por el Govern ya está en fase de tramitación y que vigilarán sitios debidamente acotados como los polígonos de Son Castelló, Can Valero y Son Morro, así como distintos parques municipales.