La actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, no ha dudado esta mañana en denunciar que tras la decisión del titular del juzgado número 12 de Palma de continuar con la tramitación de la denuncia por presunto delito ecológico de aguas residuales a la bahía "hay motivaciones políticas", porque "si no no se entiende que, siendo el problema de los vertidos una cuestión histórica que arrastramos desde hace 30 años solos e investiguen dos". Truyol ha recordado asimismo que esta denuncia se produce por parte de un particular "que defiende unos intereses muy concretos de un sector y en el marco del decreto de Posidonia del Govern, que prohibía los fondeos".

La teniente de alcalde, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa acompañada por el representante del PSIB-PSOE y concejal de Deportes, Francisco Ducrós, y del teniente de alcalde de Gobierno Interior y Participación Ciudadana y representante de Podemos, Alberto Jarabo, como visualización del apoyo de todo el equipo de gobierno a las actuaciones realizadas en materia de saneamiento en el pasado mandato, ha manifestado que espera que la Audiencia estime el recurso presentado y archive las actuaciones. Truyol ha manifestado en varias ocasiones no entender por qué se encausa a la cúpula de Emaya y a un equipo de gobierno que "qué más ha hecho para acabar con los vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma". Al respecto, ha recordado que, desde 2015 "no se esconde el problema como se hacía antes" y cada vez que se produce un vertido se informa a la población. Ha rechazado asimismo que no se haya hecho nada para revertir esta situación, puesto que Emaya procedió a la limpieza del denominado CAZ de la Platja de Palma, que no se había hecho desde su construcción en 1996, con una inversión de un millón, lo que evitó vertidos contaminantes de aguas pluviales mezcladas con materia orgánica a la playa. También se recuperaron las inversiones del canon de saneamiento y se incluyen en su financiación, además de otros proyectos el tanque de tormentas y el nuevo colector interceptor, por un importe de 22 millones, y que cuando esté en funcionamiento próximamente evitará el 90% de los vertidos que se producen actualmente cuando llueve. También se procedió a la compra de los terrenos necesarios para la construcción de la nueva depuradora, una infraestructura que debe ejecutar y financiar el Gobierno central, para la que se ha conseguido una inversión de más de 140 millones de euros, "la más elevada que el Estado haya ejecutado en Palma". Además de estas grandes infraestructuras, cuya ejecución "no es competencia ni del Ayuntamiento ni de Emaya", la recordado que la empresa municipal ha realizado obras de mejoras de las redes de saneamiento y de las instalaciones por casi 200 millones. En el caso de que finalmente no se acepte el recurso presentado ante la Audiencia y se abra contra ella juicio oral ha manifestado que no piensa dejar su cargo en Cort y que cuenta con el apoyo de su partido, puesto que no se estaría enjuiciando un caso de corrupción.