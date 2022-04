Le pregunté al empleado de Emaya que a veces pasa a barrer por mi calle si mi percepción era cierta y me la confirmó. Barre muchas más colillas que antes de la pandemia. Yo, hace semanas que veía con estupor como los restos de los cigarrillos iban tapizando las aceras, los alcorques y el asfalto en cantidad mucho mayor de la que hasta ahora había visto.

Hice una última comprobación el sábado pasado caminando con mi nieta durante 10 minutos. Vamos a contar colillas, le dije. Ella iba cantando los números. Llegó al 281… ahí es nada.

El oasis de la prohibición del consumo de humo en público ha caducado y lo de no fumar en las terrazas, al menos en mi barrio, se limita a que no hay ceniceros sobre las mesas y los compulsivos fumadores, y fumadoras, arrojan al suelo una colilla tras otra. Sus alientos, mezclados con sus humos, nos los tragamos el resto. A la policía que debería controlar un poco ni se la ve ni se la espera.

A mucha de la gente que fuma ni se le ocurre pensar que es una barbaridad y un acto incívico tirar las colillas al suelo. Siempre lo han hecho y es tan poca cosa, tan pequeña… como mucho peccata minuta.

El problema es que peccata minuta a peccata minuta se acumula una guarrería de muy señor mío. Y entre barrido y barrido esas pequeñas porquerías van llegando por los imbornales de las aguas pluviales hasta el mar.

Quizás recuerden una bonita y casi surrealista campaña de denuncia llamada Aquí empieza el mar. Se lanzó, hace unos años, integrada en el trabajo conjunto contra los residuos a nivel europeo. Impactaba encontrar escrito en el suelo junto a una rejilla de recogida de aguas, pongamos que en plena calle 31 de diciembre, que ahí empezaba el mar. Y era verdad. Lo que por ahí entra, y por todos los otros sumideros de Palma, llega sin filtros al Mediterráneo.

Pero antes de que se cuele en la rejilla, la suciedad, esa y otras, se pasean ante nuestros ojos perjudicando el bienestar general. Es lo que tiene el incivismo, el egoísmo y la falta de conciencia de que lo público es, en realidad, también propiedad nuestra y hay que preservar el interés común.

La colilla es un residuo tóxico. No es solo papel, ni siquiera solo plástico, también acumula restos de sustancias químicas y tóxicas que se introducen en la cadena trófica una vez se va disgregando en el agua. El mar nos lo devolverá con unas consecuencias que dañarán a todos gracias a unos pocos.

Y qué sentido tiene meterse con cosas tan insignificantes si podemos estar a las puertas de catástrofes mundiales, pensará alguien. La conciencia de lo nimio permite ampliar la lupa hasta lo mayor y los grandes intereses económicos, patrióticos y antiecológicos también están detrás de estos pequeños martirios.

Me alegro de que responsables y especialistas en salud de Balears estén por la labor de limitar más el consumo del tabaco. No obstante, si mientras tanto no se controla el cumplimiento de las normas y los límites, las restricciones futuras serán papel mojado.

Desde Cort se debería asumir su parte de responsabilidad. Seguro que está tipificada la multa por tirar algo en la calle, una colilla, por ejemplo. Pues multen, por favor. En el caso de que les acusen de afán recaudatorio, expliquen bien los argumentos y anuncien que en Londres la broma de lanzar el resto del cigarro cuesta 170 libras, unos 200 euros. Mejor aún si antes recuerdan la prohibición y los importes de las sanciones en vallas, paradas de bus y vehículos de la EMT, quizás así nos ahorremos algo de la ola de propaganda de autobombo que se avecina en este año preelectoral. Si actúan y además educan con la publicidad, el beneficio será para la ciudadanía.