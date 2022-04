Después de reunirse con la concejalía de Urbanismo, la plataforma cívica Estimam Son Sardina asegura que seguirá con "acciones de lucha y presión". El departamento municipal «continúa con la idea de edificar en todas las zonas programadas: Lau, Franch, calle 134 y la macrourbanización de Can Simó», señala la plataforma en un escrito. «Rechazan totalmente nuestra petición de crecimiento cero», añade. Por otra parte, comentaron que Cort admitió incumplir sus promesas electorales de hacer el paseo en Pere Sans Garau, ensanchar la calle Agustí. "La excusa es que el Ayuntamiento no tiene dinero", apunta. «Sobre la plaza de Can Pesquet dicen que tampoco tienen dinero para hacerla», comentan desde la plataforma.

Estimam Son Sardina también denuncia en un comunicado la posición cercana al "chantaje" de Cort, "porque se nos dijo que si queríamos crecimiento cero no harían ninguna mejora o inversión en Son Sardina, incumpliendo otra vez sus propias promesas electorales". "En definitiva, la concejalía de Urbanismo presentó la dotación de servicios y mejoras no como un derecho que tenemos como ciudadanos, sino como un premio a cambio del desarrollo urbanístico". En el comunicado también lamentaron que Cort haga "propaganda de la creación de huertos urbanos, de parques agrarios y pulmones de la ciudad cuando Can Simó es un ejemplo de huerto urbano o parque agrario y Son Sardina de pulmón y de sostenibilidad que quieren destruir".