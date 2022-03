Noguera afirma que el parque urbano del Canódromo se abrirá en abril

Esta vez sí. Se asegura que no será otro anuncio que cae en saco roto y se incumple. El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, aseguró ayer que el denominado bosque urbano del antiguo Canódromo «se va a abrir al público a medio plazo». Preguntado qué significa «a medio plazo» en el caso del Canódromo, cuyas obras debían estar finalizadas antes de las pasadas elecciones municipales y que se ha anunciado su apertura de forma «inminente» en varias ocasiones, manifestó que el nuevo espacio libre público podrá ser utilizado el próximo mes de abril. Por lo visto, se prevé que Modelo de Ciudad dé su conformidad para que las obras puedan ser recepcionadas por el Ayuntamiento, lo que se producirá, en principio, en la junta de gobierno de la próxima semana, por lo que ya no habrá ningún impedimento para su uso. Se insiste en que el principal problema en los últimos meses ha sido el incumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal de la rampa de acceso ya que la ejecutada por la empresa constructora no cumple con la normativa en esta materia porque tiene una inclinación mayor que la permitida.

‘Neda per Ucraïna’, una jornada solidaria a favor de los refugiados Neda per Ucraïna es la actividad solidaria que se celebrará el próximo sábado, previa inscripción, en las piscinas municipales de Son Hugo con el fin de recabar fondos a favor de la Asociación España con Acnur, una entidad de la ONU que ayuda a los refugiados y solicitantes de asilo proporcionándoles protección y asistencia humanitaria. Santa Elisabet estrena juegos infantiles La plaza de Santa Elisabet, situada en la barriada dels Hostalets ha estrenado nuevos juegos infantiles, entre los que se incluyen una cama elástica circular y un juego interactivo con cónsola, único en los parques palmesanos.