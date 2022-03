Este sábado se han reunido en el Hotel Artmadams de Palma más de un centenar de artistas para mostrar su apoyo a la obra del pintor José Luis Mesas, que decora la fachada del edificio sito en la calle Marquès de la Sènia, 34.

Con tal fin se ha procedido a la firma de un manifiesto en el que se reclama al Ajuntament de Palma que reconsidere su decisión de eliminar el mural de Mesas, "de forma que se respete el arte urbano y la cultura en general, del mismo modo que se hace en muchas otras ciudades del mundo".

"El trabajo de Arte Urbano llevado a cabo en el Hotel Artmadams, un enorme mural que decora la fachada del edificio, es un valor en sí mismo cuya destrucción ha de evitarse. Fue creado a iniciativa del propietario del hotel, quien lo financió íntegramente y sin la menor aportación de dinero público", reza el manifiesto.

Cabe recordar que la orden de eliminación del mural fue recurrida ante la Justicia por la propiedad del Hotel Artmadams, que además solicitó la paralización cautelar de la orden de destruir la obra de Mesas, a la espera de la sentencia definitiva del contencioso sobre su legalización.

José Luis Mesas ha explicado que espera que "finalmente no nos obliguen a quitar este mural. Ya se ve que cuenta con el apoyo de muchos artistas y de ciudadanos a los que les encanta mi obra".

Por su parte, el propietario del Hotel Artmadams, Jaime España, ha agradecido al numeroso grupo de artistas reunido hoy su apoyo: "Cuando José Luis Mesas hizo este magnífico mural, el edificio no estaba protegido, ni el barrio es un barrio singular ni goza de protección alguna. No hay norma alguna que impida que se pinte una fachada con una obra de arte por parte de un particular".