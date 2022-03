Rodríguez se pasó de velocidad

El cazador cazado. Es la máxima que se puede aplicar al episodio vivido ayer en la comisión del pleno de Servicios a la Ciudadanía cuando el secretario general de Vox, diputado autonómico por este partido y concejal en el ayuntamiento de Palma, Sergio Rodríguez, arremetía contra el equipo de gobierno por el caso que se está investigando en los juzgados por no haber notificado debidamente las multas de tráfico y haber, presuntamente, falsificado la recepción de los avisos por parte de cinco empleados de la empresa a la que Cort adjudicó este servicio. Resulta que Rodríguez se declaró como uno de los afectados por una de estas no notificaciones y, como consecuencia, debió abonar aproximadamente el triple del coste de la cuantía de la multa que se le había impuesto por exceso de velocidad. Por ello, se mostraba absolutamente de acuerdo con la propuesta del PP consistente en que el Ayuntamiento procediera a la anulación de oficio de estas sanciones y a la devolución a los afectados de las cantidades abonadas indebidamente. Algo que fue rechazado por el portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Deportes, Francisco Ducrós, afeando a Rodríguez su incumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de Circulación y que, encima, pretendiera no hacer frente a sus obligaciones escudándose en un trámite administrativo.

Cort rechaza acoger a la comisión europea sobre la investigación de menores El ayuntamiento de Palma no va a poner a disposición de la comisión del Parlamento europeo que investiga los abusos a menores tuteladas por instituciones públicas de Balears, tal como solicitó ayer el grupo municipal de Vox, espacios municipales, ni medios ni personal. El concejal Ducrós remitió a la misión europea al Parlament, institución que ya ha dicho también que no les facilitará espacios ya que este tipo de comisiones habitualmente se realizan en hoteles. Se prevé que este verano haya medio centenar de policías interinos Probablemente la próxima semana se aprobarán las bases para la convocatoria de un bolsín para policías locales interinos, con el fin de que, si es posible, ya puedan estar operativos el próximo verano. Se pretende que el número de plazas sea aproximadamente de medio centenar, cifra que coincide con la oferta pública de empleo del presente año para el colectivo policial de Palma. Iniciada la temporada de poda primaveral Operarios de las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines han iniciado los trabajos de poda primaveral que afectan a distintas alineaciones arbóreas de la ciudad. Esta semana se ha actuado en el almez de la plaza Marquès del Palmer y ayer se procedió a la poda de los laureles de Colom. =