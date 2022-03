El departamento de Movilidad del ayuntamiento de Palma analizará «caso por caso» las multas de tráfico que no han sido notificadas debidamente por la empresa adjudicataria del servicio. Cuatro empleados de esta entidad fueron detenidos el pasado mes de febrero por presuntamente haber falsificado la firma de un número indeterminado de boletines de denuncia, que no fueron entregados debidamente a los presuntos infractores. Con anterioridad ya se había detenido a un empleado de la misma compañía. El equipo de gobierno rechazó ayer una propuesta del PP en la que se solicitaba que se declararan nulas de oficio las multas notificadas ilícitamente por los trabajadores detenidos y que se procediera a la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, debido a que el procedimiento judicial no ha finalizado.