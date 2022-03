Palma aprobará planes contra el exceso de ruido en todos los barrios de la ciudad

Las molestias ocasionadas por la aglomeración de personas y terrazas en distintos puntos de la ciudad vuelven a estar sobre la mesa tras la relajación de las medidas sanitarias por la pandemia provocada por la covid-19. En realidad se trata de una cuestión que siempre ha sido objeto de preocupación por parte de las asociaciones de vecinos de las zonas más afectadas como pueden ser distintas barriadas del centro histórico de la ciudad de la ciudad, sa Llonja, Santa Catalina y El Terreno, entre otras.

Esta semana una representación de estas asociaciones, con representantes de la Federació de Veïns al frente, se han entrevistado con el alcalde, José Hila, con el fin de abordar una vez más esta problemática y exigirle, entre otras reivindicaciones, que haga cumplir las ordenanzas municipales.

El alcalde, por su parte, se comprometió a la aprobación de los denominados planes de uso, como los ya existentes en calles como Blanquerna y Fàbrica, aunque redactados «plaza a plaza y calle a calle» en función de su problemática específica, puesto que, tal como reconoció la primera autoridad municipal, «la normativa general a veces es de difícil aplicación en una zona concreta».

Asimismo, manifestó que lo anterior se debe complementar con la actividad de la policía de barrio detectando la problemática existente en cada caso a través de las denominadas mesas de distrito con el fin de controlar el cumplimiento de esos planes de uso. Según el primer edil, «de esta forma podríamos llegar a un equilibro entre la actividad de los locales de restauración y el derecho al descanso de los vecinos plaza por plaza por decirlo de alguna manera porque una norma general muchas veces no resuelve estos problemas».

Para Hila, el pacto de convivencia que plantean desde la Federació de Veïns es una iniciativa de futuro, que se puede ir desarrollando, aunque considera que, «lo que ahora podemos hacer es abordar estos problemas con el plan de usos, que está en la norma».

Para los vecinos, no obstante, estos planes presentan un problema, consistente en que las restricciones que se plantean no se pueden aplicar de forma retroactiva, por lo que, si bien no están en contra de su redacción y aprobación, insisten en que se deben combinar con otras actuaciones y, en especial, con un compromiso firme de hacer cumplir las ordenanzas municipales en materia de horarios, ocupación de la vía pública y ruidos, entre otras. Además, consideran que la intervención municipal en estos casos debe ser mucho más inmediata de lo que lo es ahora.

Al respecto, el alcalde manifestó que la incorporación como policías en las próximas semanas de los 101 agentes de la última remesa de oposiciones y de otro contingente de medio centenar de agentes previsto en la oferta pública de empleo para este año, al igual que el despliegue de la policía de proximidad, posibilitará una mayor rapidez en las intervenciones.

Propuestas vecinales

Desde la Federació de Veïns el pacto de convivencia que proponen incluye medidas como la de aprobar una moratoria de establecimientos destinados a la industria turística y al ocio, además de elaborar un censo con el fin de «conocer, dimensionar y evaluar el impacto de este fenómeno». También proponen que se recoja exhaustivamente toda la normativa existente que regula la apertura y el funcionamiento de estos establecimientos, y actuar en las zonas «que viven una situación de emergencia» y que «están plenamente identificadas». Al respecto, consideran que se debe elaborar un Plan de Acción y armonización de la convivencia con la industria turística en las zonas residenciales. Para ello, consideran que «es urgente aplicar» iniciativas como la inspección y revisión de los locales con licencias antiguas, con el fin de averiguar si se adaptan a las exigencias actuales; no autorizar traspasos de licencias en zonas consideradas sobresaturadas y revisar los horarios y las condiciones estructurales de locales y salas de fiesta, entre otras.