Aprobados 2,1 millones para proyectos vecinales

No se sabe muy bien si la resolución estaba a punto de salir antes de la protesta o si se ha agilizado debido a ella. Lo cierto es que ayer se colgó en la web de Participación Ciudadana la resolución provisional de las subvenciones concedidas por esta área para la ejecución de proyectos de dinamización por parte de las asociaciones de vecinos en los próximos tres años, incluyendo este. Se trata, no obstante de la resolución provisional con un importe total de 2.100.000 euros, con un importe total de 700.000 euros anuales. Esta línea de subvenciones se acompañará con otra para la compra de bienes inventariables. Con estas últimas ayudas, que se concedieron por primera vez el año pasado, la cantidad destinada a las entidades vecinales sumarán 2.380.000 euros. Desde Participación se asegura que, desde el principio del actual mandato, se han incrementado las ayudas en un 34%. Este aumento permite que más entidades cuenten con la financiación de la totalidad del proyecto presentado, algo que ya han conseguido el 77% de las propuestas presentadas, lo que agiliza también la percepción de las ayudas, puesto que las propuestas no deben «reformularse», con la consiguiente ganancia de tiempo. En relación a la convocatoria anterior, desde Participación Ciudadana se señala que tan solo el 3% de las propuestas consiguieron la totalidad de la financiación solicitada.

Modifican el reglamento del pleno para incluir la asistencia ‘on line’ La secretaria general de Cort ha propuesto la modificación de dos artículos del reglamento orgánico que regula los plenos, que data de julio de 2004, con el fin de posibilitar la celebración de sesiones a distancia y por medios electrónicos o telemáticos, «en situaciones excepcionales». La asistencia podrá ser no presencial también por embarazo, maternidad paternidad o enfermedad grave.