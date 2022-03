Nueva lucha vecinal contra la especulación en Palma

El malestar entre muchos vecinos de Palma con los nuevos planes de ordenación urbanística del Ayuntamiento y la turistización y gentrificación que expulsan a las clases con menor poder adquisitivo de cada vez más barrios de Ciutat se está canalizando progresivamente a través de nuevas plataformas cívicas que operan al margen de las tradicionales asociaciones de vecinos. «Lamentablemente, una parte de nuestro tejido social está muy debilitado o se encuentra institucionalizado», considera Pere Vicenç, de Amics de la Casa del Poble. Le secunda Antoni Marimon, de Estimam Son Sardina: «En las asociaciones de vecinos de siempre hay un exceso de indulgencia hacia quien tiene el poder». Nael Falo de Flipau amb Pere Garau cree también que deberían cambiarse los mecanismos de participación ciudadana, que suelen dejar fuera a muchas de estas plataformas y a otros muchos ciudadanos de las negociaciones con el poder. En este reportaje, se ofrece un resumen de algunas de estas muestras de organización social alternativas que claman contra la especulación y la gentrificación que padece Palma.

ESTIMAM SON SARDINA

Rechazan 468 viviendas nuevas y piden crecimiento cero

Estimam Son Sardina es la última plataforma ciudadana que se ha creado en Palma a causa del crecimiento urbanístico previsto para el barrio en el nuevo Plan General, en el que se dibuja la ciudad de los próximos 20 años. «Ha habido una indignación popular muy grande desde sectores muy variados e ideológicamente diversos en Son Sardina con estos planes del equipo de gobierno de Cort. La gente del barrio se ha unido [ya son más de 200 personas] para defender la idiosincracia de esta zona, que funciona como un pueblo», explica uno de los impulsores de la plataforma, Antoni Marimon, que recuerda que estos planes supondrían un aumento del 50% de la población del barrio. Uno de los motivos por los que han decidido movilizarse al margen de la ya existente asociación de vecinos es porque su postura sobre el tema les ha parecido «tibia» y «ha fallado la comunicación» con la entidad vecinal tradicional. «Ellos defienden un crecimiento limitado, nosotros exigimos un crecimiento cero y proponemos que se rehabiliten possessions y otros inmuebles abandonados que hay en la zona. Y pedimos una intervención mínima en el pueblo a través de la creación de algún equipamiento público que sea para sus habitantes», defiende la portavoz de la plataforma Margalida Moll.

AMICS DE LA CASA DEL POBLE

Contra un bloque de pisos de lujo en un solar con pasado obrerista

La historia de Amics de la Casa del Poble tiene un precedente: Arxiduc fa Pinya, que nació del aislamiento y la incertidumbre de la pandemia. «De golpe, todos estábamos encerrados, mientras en los partes diarios destacaba la presencia de policías, guardias civiles y militares. Ante esta situación, las vecinas nos organizamos. Aprovechamos el discurso televisado del Rey para protestar contra la gestión vertical de la pandemia», relata Pere Vicenç. Pasado el confinamiento, celebraron un encuentro en la calle, integrando al tejido asociativo del barrio de Arxiduc: GOB, s’Altra Senalla, La Casa de Cultura Rusa Kalinka y la asociación de vecinos Bons Aires-Arxiduc (AVASO). «Nos informaron de que el solar de la Casa del Poble se vendía a un fondo de inversión para construir pisos de lujo y decidimos dar una respuesta con la plataforma Amics de la Casa del Poble, donde sumamos la reivindicación de la memoria», explica. «No podemos entender que en un solar, donde había un equipamiento para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hoy haya un proyecto que las empeore con el visto bueno del Estado», denuncia. «Hemos visto cómo se ha ido expulsando a los vecinos y vecinas del centro de Palma, también se ha observado en el primer Eixample, el barrio de Santa Catalina. Ahora la gentrificación y la turistización entra en los barrios del segundo Eixample, con las plazas de las Columnas y el Obelisco como puntas de lanza. El Govern nos explicaba que apostaba por un modelo de turismo sostenible mientras llenaba el núcleo histórico de hoteles boutique. Vemos cómo el turismo de alto poder adquisitivo no está desplazando al turismo de bajo rendimiento, está desplazando a la población local», lamenta el coordinador de una plataforma que apoyan «Albert Herranz (portavoz), Laura Estruch, Tomeu Bibiloni, Antònia Covas, Víctor Iván o Cecili Buele», entre otros, cita Vicenç.

SON QUINT-PARC DE PONENT

Parque natural, sí; 3.800 residencias de alto standing, no.

La Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent echó a andar oficialmente en enero del año pasado. «Decidí impulsar esta entidad porque veía que la Associació de Son Rapinya, a la que tengo estima, no defendía adecuadamente los intereses del barrio», relata el presidente de la nueva entidad, Joan J. Prats, que contabiliza en 200 los socios. Sus reivindicaciones son también contra el crecimiento urbanístico de la zona previsto en el Plan General. Por una parte, solicitan la desclasificación de Son Fila Nou como suelo urbanizable. «No lo dicen, pero serían unos 300 pisos», calcula Prats. «Y la parte del solar que no se construiría se expropiaría, por lo que encima tendríamos que pagarle al promotor», señala. La otra desclasificación que exigen es la del Nou Eixample de Ponent, «donde se construirían aproximadamente 3.500 viviendas, lo que supondría un crecimiento en el barrio de diez mil personas o más», apunta. Esta edificación se llevaría a cabo en concreto en tres fincas, Cas Pastor, Can Fontet y Son Ximelis, «que son de grandes tenedores, al menos esta última lo es, antes había un cartel de Bancaja, por lo que supongo que ahora es de CaixaBank», puntualiza. «Estas nuevas construcciones entrañarían problemas de movilidad terribles que sólo podrían solucionarse con una vía de cintura [el segundo cinturón] que debería pasar por Camí dels Reis y que además debería hacer otra institución, el Consell, la cual no sabe todavía por dónde tendría que pasar», comenta. «Si te fijas, Cort concentra todo el crecimiento de este Pla General entre Ponent y la zona Nord», señala el presidente de la asociación que reclama la creación del Parc de Ponent a imitación del Parc de Collserola en Barcelona. Para Prats, estas construcciones avaladas en el plan tendrían un claro «interés especulativo»: «Se van a construir pisos en la zona más cara de Palma», subraya. «Desde los años 70 que no se construye vivienda asequible en el barrio», lamenta. Prats también recuerda que se ha sumado a esta lucha contra el crecimiento la Asociación de Vecinos de la Bonanova, que alega un plan general que permitiría la construcción de dos edificios de ocho alturas y 44 nuevas viviendas en una zona donde, hasta ahora, sólo se ha permitido construir viviendas unifamiliares de planta baja y una altura como máximo.

FLIPAU AMB PERE GARAU

Reclaman compra de suelo para VPO y se oponen al eje de Nuredduna

La plataforma cívica arrancó hace seis años. Son pioneros en algunas de las luchas que ahora están extendidas entre todas estas nuevas entidades. «Pusimos en marcha Flipau para poner en valor el barrio y defender a las clases más humildes desde una perspectiva social», declara el portavoz de la plataforma Nael Falo. «Trabajamos la cohesión social, la multiculturalidad del barrio, el tema de la mujer y una de nuestras luchas centrales ha sido la de conseguir espacios públicos de calidad, porque el centro de salud está en malas condiciones y no tenemos centro cívico ni biblioteca todavía, aunque nos dicen que la tendremos este año». Falo señala que un punto de inflexión en la plataforma fue el 29 de noviembre de 2018, «cuando se aprobó por unanimidad en el pleno de Cort la compra urgente de solares y/o edificios para vivienda de protección oficial», explica. «De todo eso, no se ha hecho nada, cero», agrega. «Y entonces apareció el proyecto de Nuredduna, para dejar bonita la calle con más poder adquisitivo y causar en consecuencia un desequilibrio enorme en la movilidad del barrio», comenta. La gentrificación que se va a producir es otra de las críticas que hace Flipau al proyecto. «No estamos en contra del concepto de peatonización, además un eje cívico no es necesariamente peatonizarlo todo», explica Falo. «Lo que está pasando con Nuredduna es que se está produciendo una subida de precio en esa misma calle y adyacentes. Algunos estarán muy contentos y otros no, mucha gente que está de alquiler se tendrá que ir del barrio», indica. «Estamos indignados porque esta gentrificación está secundada con dinero público», indica. «Cort pone todo el dinero en una única vía e incumple el acuerdo de 2018 de comprar solares para vivienda pública», subraya. «Nosotros pensamos que es negativo concentrar toda la inversión en una única calle», incide. «En Nuredduna 11, un edificio que es de un alemán, los pisos se alquilan por 1.300 euros. Nuredduna 24 es un edificio entero que se ha vendido por cuatro millones de euros. Los grandes beneficiarios de esta inversión pública son los grandes propietarios», denuncia. También señala que el proyecto es una imposición de Cort. Flipau forma parte de la plataforma Pere Garau, molt més que Nuredduna junto a ARCA y la Associació de Comerciants del Mercat Pere Garau.