Fiesta violeta con música feminista en la línea 1 del NitBus

Los usuarios de la línea 1 del NitBus, que hace el recorrido comprendido entre la Porta del Camp y el paseo Marítimo, se encontrarán este viernes con dos novedades. La primera consiste en el adelanto del inicio del servicio, que será desde la parada 219 de la plaza de España a las 22.45 horas y desde Portopí (parada 94) a las 23.30 horas. Y la segunda: con motivo de la puesta en funcionamiento del denominado servicio a demanda, llamada también parada violeta, consistente en que el bus se parará a petición de las usuarias en cualquier punto del trayecto más cercano a su casa, el convoy se teñirá de violeta y el trayecto estará amenizado con música feminista a cargo de un DJ. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer este nuevo servicio durante la primera noche que va a estar en funcionamiento. La línea violeta fue presentada el pasado martes con motivo de la celebración del 8M y se implanta a partir de este viernes en las cuatro líneas de bus nocturno.

Medidas para evitar falsificación de notificaciones de multas

Mientras se continúa averiguando cuántas notificaciones de multas fueron falsificadas por empleados de una de las empresas que realiza este servicio por encargo de Cort, algo que aún no se ha podido averiguar, el Ayuntamiento ha requerido por escrito a la empresa qué medidas ha adoptado para que esta situación no pueda repetirse. Por el momento, se ha encriptado el DNI de la notificación de tal forma que solo puede dar el número la persona a la que se le notifica la multa y el operario no puede copiarlo abriendo la carta.

Nuevos juegos infantiles en la plaza Germans García Peñaranda

Infraestructuras ha invertido 95.000 euros en la renovación de los juegos infantiles en la plaza Germans García Peñaranda situada en la barriada del Camp Redó.