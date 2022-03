La Fira del Ram celebrará días sin ruido los próximos 9 y 23 de marzo y 6 y 20 de abril para que personas con Trastornos de Espectro Austista (TEA) y sensibilidad auditiva puedan disfrutar de la feria sin un exceso de estímulos que pueda provocarles una crisis.

La iniciativa ha sido impulsada por la asociación de autismo en Mallorca Ningún Niño Sin Terapia (NNST) que luchan para que las terapias para niños con TEA sigan siendo gratuitas de los 6 años hasta que las necesite, defienden la inclusión en el ámbito educativo y social y llevan a cabo campañas de concienciación.

Los días sin ruido contarán con unas franjas horarias de 16:30 a 20:00 donde se reducirá considerablemente el ruido para que las personas con sensibilidad aditiva puedan disfrutar de la feria sin estímulos auditivos intensos.

La presidenta de la asociación Mara Beier insiste en la importancia de la inclusión de niños y adultos con autismo que quieren disfrutar de la feria "como los demás". La iniciativa tiene como objetivo mantenerse en el tiempo y que se repitan estos días con franjas horarias sin ruido en las siguientes ediciones.

"Muchos niños y adultos con autismo tienen sensibilidad auditiva y no pueden disfrutar como los demás porque el ruido les provoca crisis sensoriales", indica la presidenta de NNST. "Mi hijo tiene autismo severo y cuando pasamos por delante me pide que entremos, pero yo sé que estando allí no lo va a pasar bien", detalla.

La intención de la asociación es que durante esos días tanto los feriantes como los ciudadanos que vayan a la Fira del Ram reduzcan el ruido y los sonidos repentinos y estruendosos típicos de la feria para fomentar la inclusión.

La Fira del Ram 2022 se mantendrá abierta desde el viernes 25 de febrero hasta el domingo 24 de abril en el recinto de Son Fusteret con 160 casetas y atracciones, tres de ellas nuevas.