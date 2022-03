«Palma perderá 80 millones cada año si no amplía el varadero»

La industria náutica de Balears se encuentra en una situación límite, en palabras del presidente de la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos, Álex Casares. Denuncia que el Puerto de Palma sufre un «grave problema» porque no disponen del espacio necesario para realizar su trabajo. Explica que antes tenían unas zonas de ocupación temporal que ya no están y, a medida que se vayan retirando los últimos barcos, ya no saldrá ninguno desde esa zona: «Estamos perdiendo unos 40.000 metros cuadrados, y eso en número de barcos significa entre 60 y 80 embarcaciones de entre 40 y 60 metros de eslora. En volumen de trabajo estamos hablando de unos 80 millones de euros anuales hasta 2025 si realmente Autoritat Portuària no nos cede este espacio para industriales y que esté dotado adecuadamente».

La situación es complicada desde hace unos meses porque, según afirma Casares, ahora ya hay menos actividad y los barcos se van de Balears a otros destinos de la península, Francia o Italia: «Es lógico: si no tienen sitios donde poder reparar los barcos pues se marchan, y con ellos las empresas. Nosotros tenemos que ir a otros lugares detrás de los clientes. Además, estas embarcaciones ya no volverán». Declara que ya se están empezando a notar las consecuencias y que será un drama «en breves». Advierte que llevan denunciando esta problemática desde hace tiempo porque va a ser «el punto de inflexión en el que la industria náutica de las islas caerá en picado». Desde Autoritat Portuària les comunicaron hace unos meses que las Autorizaciones de Ocupación Temporal no se daban por problemas burocráticos, pero confiesa que a ellos esto no les importa porque lo que reclaman es que se busque una solución para poder tener ese espacio: «Nos prometieron que tendríamos esa fórmula y, a día de hoy, no la tenemos. La concesionaria es la única que ha puesto un proyecto sobre la mesa, y piden esos 50.000 metros cuadrados más. Parece que la industria no dice nada, así que buscamos soluciones urgentes». Casares detalla que les confirmaron que con el anterior presidente se estaban dando estas autorizaciones de manera anual y no eran «legales» porque se podía hacer solo un máximo de tres años. Vista la urgencia de sus reclamaciones, esperan que los responsables den una respuesta rápida para no perder empresas y trabajadores: «Nosotros no podemos estar sin ese espacio. Ellos dicen que están pendientes de Abogacía del Estado y de Madrid, otra vez burocracia y papeleo. Nos dijeron que en breves se solucionaría, pero estamos en marzo y no hemos recibido ninguna respuesta. Aquí hay censadas unas 500-600 empresas, y cada vez menos porque algunas van cerrando a causa de la bajada de volumen de trabajo». PIMEM denuncia la omisión de la Conselleria de Yllanes: «Ni está ni se le espera» El presidente de PIMEM, Jordi Mora, se mostró muy contundente ayer con la administración pública porque Mallorca lleva 40 años perdiendo industria: «Ya se ha visto con el calzado, la industria agroalimentaria o la moda. No podemos permitirnos perder nuestra industria náutica». Expresó su descontento porque hay un problema «real» de falta de espacio y «no puede ser que la burocracia esté impidiendo una solución». Por ello, pidió soluciones urgentes tanto a Autoritat Portuària como a la conselleria de Sectores Productivos: «Se ha desentendido del problema y no está participando en la búsqueda de una solución. Ni está ni se le espera». En ese sentido, Mora argumentó que la administración pública tiene una «responsabilidad directa» con esta problemática porque está provocando que se pierda industria náutica y actividad económica, que es «imprescindible y crea puestos de trabajo altamente cualificados durante todo el año». Además, recordó que se trata de una industria reconocida en toda Europa por su gran prestigio, pero está perdiendo muchos clientes importantes que se van a puertos como el de Barcelona.