El infierno de vivir en la calle más ruidosa de Palma

Plaza de las Columnas. Son las 9.30 de la mañana del último lunes de febrero. La desembocadura de Nuredduna en la glorieta está en obras. También lo están algunas calles que convergen en la plaza. La circulación de la zona va a dividir el barrio entre un eje sin ruidos, verde, pacificado, y el resto de vías más transitadas que nunca (al menos de momento), con media plaza de las Columnas con el tráfico en doble sentido. Un buen grueso del vecindario de Pere Garau que reside en Francisco Manuel de los Herreros, en una parte de la plaza de las Columnas, en Nicolau de Pacs o Uetam está en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Palma por las consecuencias que les está dejando la construcción del eje cívico de Nuredduna y el desvío de autobuses y coches hacia las vías donde tienen sus casas.

«Con el cierre y los cambios, ahora pasan todos buses por Nicolau de Pacs, hay más de media calle que parece una estación de la EMT», denuncia Dolores Montilla. En varios momentos de la entrevista, han llegado a estar aparcados en la vía cuatro buses, dos de ellos dobles. Además de un gran camión de Mercadona «que sirve al supermercado que tiene entrada por la calle Uetam y Aragón y que está cada mañana aquí de 8 a 12 cargando y descargando, porque en nuestra calle tenemos el acceso al almacén», lamenta. Durante la entrevista con los vecinos, el ruido llega a ser tan elevado que no queda más remedio que gritar para entenderse. «Es que hay que estar aquí un buen rato para entender por qué nos quejamos», dice Dolores, que muestra el final de la parada del bus número 4, «aquí se hacen las regulaciones». Por la misma calle, pasan el número 5, el 16 y la línea nocturna 3. «Antes pasaban por Nuredduna» Quizá circula alguno más, porque durante la conversación con los vecinos se para también el número 7. «¿Qué hace ahí el 7?», exclama desesperada Dolores, que va mostrando los carteles con las protestas que los vecinos han pegado en las ventanas de sus casas. Hay negocios, como una tienda de Roca, «que tienen siempre un autobús delante. Y mira la terraza del bar Tropical. Todo esto les está afectando muchísimo. Y cuando no caben en la parada, se colocan más atrás, donde hay un paso de peatones, dejándolo sin apenas visibilidad para los coches, que deben pararse y no saben si hay alguien esperando. Esta calle no está pensada para que esto sea una estación de autobuses». Según el mapa de zonificación acústica de Palma de 2018, la calle Nicolau de Pacs, que no entró en la zona 30, ya soportaba por entonces más de 75 decibelios. «Imagínate ahora con estos cambios del tráfico, esto es un infierno», recalca. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud establece el límite máximo en 65 decibelios durante el día y 55 por la noche. El propio Ayuntamiento corrobora estos índices en su estudio. Dolores critica duramente que el departamento de Medio Ambiente de Cort no llevara a cabo un informe de impacto acústico «porque el promotor de Nuredduna no lo solicitó. Dudo que en Movilidad sepan qué son los objetivos de calidad acústica. El Plan de Movilidad que acompaña al PGOU tiene treinta y pico colaboradores, pero ninguno de ellos está descrito como técnico de Medio Ambiente», sostiene.

«Están estrechando las aceras por las que nosotros paseamos para que puedan pasar los buses por aquí», critica Mariàngels Reus, señalando las baldosas todas levantadas. Los vecinos han llegado a colgar carteles de «no talar» en los árboles más arrimados a la calzada. «Nos molesta mucho esto que están haciendo con el barrio porque no han permitido a los vecinos opinar sobre el proyecto y hay personas que llevan 70 años residiendo aquí», comenta.

«Que media plaza de las columnas se convierta en una rotonda de doble sentido es una idea cuando menos inquietante», agrega Dolores.

Mariàngels Reus vive encima de la tienda de pollos asados Can Xisco. «No sólo es que estén estrechando acera, sino que también nos quitarán aparcamiento aquí en la plaza para que pasen los autobuses», señala. Además de la contaminación ambiental las vecinas también se quejan de que se levantan diariamente con la barandilla de su balcón negra por la polución.

«Aquí lo que van a hacer es un experimento que vamos a pagar caro todos los vecinos de esta parte. ¿Dónde se ha visto cerrar media glorieta? ¿Esto está pasando en alguna otra ciudad?», se pregunta Antònia Solivellas, quien ve cada vez más clara una frontera con Nuredduna. «Ellos serán ciudadanos de primera y nosotros de segunda, eso está claro», apunta.

Tres vecinas que estuvieron muy pendientes el día que el Ayuntamiento acudió al barrio a realizar supuestamente una prueba para ver cómo podría funcionar el tráfico de doble sentido en la plaza de las Columnas aseguran que dicha prueba no se realizó. «Sí pusieron una serie de discos de no aparcar, estuvieron unos tres cuartos de hora y se fueron», atestigua Marita Marco. «Yo llegué a escuchar a los de la EMT cuando terminaron, porque estaba por aquí poniendo la oreja, y comentaron que los giros de los buses eran imposibles», reproduce. «Le escribí al regidor del distrito diciéndoselo pero él me dijo que la prueba había ido estupendamente».

«Lo que queremos es que el Ayuntamiento nos escuche, pero que sea una escucha activa. Y que nos informe, nos enteramos de las cosas por Flipau amb Pere Garau. Si ahora tenemos un nivel de ruido insoportable, porque cada dos minutos pasan autobuses, pensamos que en verano no podremos ni abrir una ventana. Además, en Nicolau de Pacs tenemos el problema de la recogida de basuras: en esta calle hay cuatro puntos con cuatro tipos de contenedores. En total, son 16 recogidas de basura diarias», asegura Marita.