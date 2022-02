El passat dia 1 de febrer, en Ramon Gras i En Jeremy Burke (cofundadors d’Aretian i investigadors d’Urbanisme a Harvard), en Carlos Mascarell (ex-assessor del Consell Europeu de Municipis i Regions a Brussel·les) i en Fernando Yu (soci d’Aretian Urban Analytics i investigador d’Urbanisme a Harvard) publicaren en el diari El País l’article «Prosperidad e igualdad, el reto de la ciudad contemporánea».

En aqueix article, els seus autors expliquen com «el equipo de Aretian ha desarrollado una metodología científica que permite alinear el desarrollo urbanístico con el económico, con el objeto de profundizar en la comprensión de cómo las diferentes tipologías de diseño urbanístico impactan en el comportamiento humano y en la calidad de vida. (…) El resultado del estudio de Aretian ilustra que existen 10 principales tipologías de diseño urbano. Cada una pertenece a una familia de redes urbanas, en función de su topología bidimensional, su morfología tridimensional, y su nivel de escala».

L’anàlisi de 100 àrees metropolitanes de tot el món, dut a terme des del Laboratori d’Innovació de la Universitat de Harvard, ha revelat que «los distritos predominantemente fractales presentan un nivel de eficiencia 250% superior al de las radiales, y un 86% superior al modelo de metrópoli de pequeño mundo». Així doncs, d’acord amb els estudis de l’equip de Ramon Gras i Jeremy Burke, un model fractal com el de l’Eixample de Barcelona seria un 250% més eficient que un model radial i concèntric com el de l’Eixample de Palma.

Si bé, l’Eixample de Palma, dissenyat l’any 1901 per en Bernat Calvet i reformat posteriorment per en Gabriel Alomar, té una estructura radial i concèntrica, el model d’eixos cívics del Pla General d’Ordenació Urbana vigent reforça aquest caràcter radial i, consegüentment, fa més ineficient la ciutat en quant a la consecució de la prosperitat i igualtat dels seus habitants.

El nou Pla General de Palma insisteix en aquest model d’eixos cívics radials, encara que ara matisats amb eixos transversals de segon ordre. Si, per una banda, es millora «l’eficiència» respecte al PGOU vigent, es pot considerar que el PGOU 2021 segueix allunyant l’Eixample original de Calvet i Alomar d’un «diseño de trazado urbano, nivel de densidad, altura de edificios», etc. que potenciï la condició fractal del model de ciutat:

1. En primer lloc, l’Eixample projectat per en Calvet establia 3 categories de carrers en funció de la seva amplada: 30 m per a les vies radials de connexió amb la resta de Mallorca, 20 m per a la xarxa secundària de base triangular situada a l’interior de la ciutat, i 10 m per a la xarxa terciària de base quadrangular de caràcter veïnal. El nou PGOU jerarquitza els carrers de 20 m d’ample en tres noves subcategories: eixos cívics radials amb una major qualitat (com Blanquerna o Nuredduna); carrers destinats als serveis de superfície i al trànsit rodat; i una tercera subcategoria d’eixos transversals híbrida entre les dues primeres, és a dir, amb unes qualitats intermèdies. En aquest sentit, el nou Pla General empitjorarà les condicions originals de l’Eixample, obviant el principi d’equitat territorial que un planejament urbanístic democràtic hauria de perseguir;

2. En segon lloc, el PGOU 2021 regula (o continua regulant) les altures edificables a l’Eixample palmesà no només en funció de l’amplada del carrer, sinó també en funció de la proximitat amb el centre històric, geogràfic i de poder de Palma. És a dir, com més a prop del poder (municipal, insular, balear, estatal) més plantes es poden aixecar. En un model fractal, com el de l’Eixample barceloní, les altures dels edificis es regulen, primordialment, en funció de les condicions d’assolellament i ventilació naturals que les amplades dels vials determinen;

3. Tercer i darrer: a la Memòria Resum del Pla General s’introdueix el concepte de «súper-illa» com a part del sistema general viari i de mobilitat sostenible. Aquest model, que s’està aplicant a Barcelona, consisteix en concentrar el trànsit rodat i els serveis urbans de superfície en una sèrie de carrers, per tal de generar en el seu interior unes «súper-illes» destinades a residents, vianants, etc. En el cas de l’Eixample de Palma, tot i que es parla de «súper-illes», pareix que el que realment es planeja és un sistema de «súper-atols»; és a dir, una sèrie de bulevards pacificats (eixos cívics radials i concèntrics) que, connectats entre sí, generen uns interiors en els que NO es concreta què passarà. A més a més, aplicar un model de «súper-illes» (o de súper-atols), que en una malla fractal com la barcelonina pot (o no) funcionar, en un Eixample radial i concèntric com el nostre pot esdevenir un error estratègic a llarg termini. Palma hauria de trobar el seu propi model...

En aquest sentit, el nou Pla General hauria de prioritzar de forma categòrica la millora dels carrers de 10 m d’ample que, majoritàriament, conformen el teixit urbà de l’Eixample de la ciutat. No envà, aquests espais públics són els que a l’actualitat presenten unes pitjors condicions en relació als estàndards de qualitat perseguits pel mateix PGOU: nul·la presència de vegetació, voreres per a vianants de menys d’1.5 m d’ample, 70% de la superfície destinada al trànsit rodat, mal enllumenat artificial, falta de seients, etc. Qualsevol administració democràtica hauria d’incidir, en primer lloc, a la millora d’allò que en pitjors condicions està...

Així mateix, la inexistència de qualsevol element urbà que convidi a passar-hi i, encara manco, a estar-hi, converteixen aquests carrers en llocs impermeables a la vida de la ciutat. En conseqüència, els carrers que conformen el teixit local de l’Eixample palmesà tendeixen a quedar al marge dels fluxos de persones i de les dinàmiques i sinèrgies dels barris, donant peu a l’aparició de guetos i disminuint el control social sobre l’espai compartit. Així, com quan un flux, sigui aquest monetari o sanguini, s’obtura, els teixits que en depenen, econòmics o humans, es gangrenen, quan el flux de vianants en una ciutat s’obtura o desapareix, el teixit urbà, econòmic i social en el que dona vida també es corromp.

En conclusió, el nou planejament urbanístic hauria de promoure i facilitar, de forma prioritària, el flux de persones en el si de la trama urbana de caràcter local de l’Eixample de Palma, per tal d’afavorir-ne la regeneració dels teixits socials i econòmics: una major presència de gent a la via pública augmenta el nombre d’intercanvis socials, culturals i comercials. Podem considerar que, de la mateixa manera que la quantitat i qualitat del número d’interaccions sinàptiques entre les neurones d’un cervell determinen el pensament humà, la riquesa i la sanitat d’una societat (i d’una ciutat) venen determinades pel nombre, la intensitat i la tipologia dels intercanvis entre els seus membres.