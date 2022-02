El pleno del Ayuntamiento de Palma aprobará por unanimidad «reconocer la trayectoria deportiva de Rafa Nadal y le rendirá un homenaje público de acuerdo con el tenista y de forma consensuada». Esta es la propuesta alternativa presentada por el equipo de gobierno de Cort y defendida por el concejal de Deportes, Francisco Ducrós, que fue aceptada por el grupo municipal de Ciudadanos, quien proponía que se erigiera una estatua al deportista manacorí «por haberse convertido en el menor tenista de la historia».

Ducrós agradeció a Ciudadanos que hubieran aceptado la alternativa, ya que consideró que no hay que perder de vista que Nadal «aún está en activo, por lo que habrá que contar con su opinión a la hora de plantear la realización de cualquier homenaje" porque si no es así «podríamos imponer un colofón a su carrera, que a lo mejor el homenajeado no quiere».

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura y Servicios Sociales, Antoni Noguera, quiso reconocer el trabajo social que realiza la Fundación Rafa Nadal en Palma, que destina más de 300.000 euros para la ejecución de distintos programas sociales relacionados con la práctica deportiva dirigidos a menores de la barriada del Nou Llevant». El teniente de alcalde consideró también que el homenaje se debería plantear, contando con el deportista, y con otras instituciones como el Govern y el Consell.

La concejala del PP Montserrat Oliveras manifestó que su grupo estaba a favor del homenaje, aunque planteó que le hubiera gustado un mayor consenso a la hora d de plantearlo.

Por su parte, el concejal de Vox, Sergio Rodríguez, manifestó que, sin que sirviera de precedente, estaban de acuerdo con la propuesta del equipo de gobierno porque «Nadal es un deportista muy querido y admirado». Por último el concejal no adscrito, José Luis Bauzá, si bien votó a favor del homenaje, lamentó que no se estudiara la posibilidad de nombrarlo hijo adoptivo de la ciudad.