El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, insistió este martes en que el informe de la Fiscalía sobre los vertidos en la bahía de Palma se refieren a antes de 2015 y resaltó que el actual Govern ha destinado más de 90 millones de euros en infraestructuras de saneamiento.

Mir respondió a preguntas parlamentarias sobre el asunto del diputado del PP Javier Bonet, de la diputada de Vox Idoia Ribas y del diputado de Cs Jesús Méndez, y negó que el canon de saneamiento no se haya destinado a sus finalidades previstas y subrayó que el Ejecutivo ha logrado que el Estado financie hasta el 80 por ciento de la nueva depuradora de Palma.

Solución «más rápida»

El diputado del PP Xavier Bonet exigió al Govern que haga «las cosas muchísimo más rápido» para solucionar la contaminación por aguas sucias en la bahía de Palma y no en 2026, a lo que el conseller de Medio Ambiente y Territorio respondió que se han destinado 91 millones a obras.

En el turno de control a la acción del Govern, Bonet preguntó a Mir por el informe de la Fiscalía que culpa al ejecutivo autonómico de la contaminación y aseguró: «La situación es tan insostenible que las soluciones no pueden llegar en 2026 como tiene previsto, sino que las necesitamos para ayer». Recordó que, según ese informe de la Fiscalía de Medio Ambiente, cada año hay una media de 78 vertidos de aguas sucias al mar en Palma, que han hecho desaparecer el 37,8% de las praderas de posidonia y el riesgo de daños sobre la salud de los bañistas es alto. Además, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) ha constatado que hay altos índices de metales pesados, con 8,2 kilómetros cuadrados de lecho marino afectados con metales pesados, «lo que comporta una situación muy peligrosa para la salud», advirtió Bonet.

Miquel Mir evitó opinar sobre un informe que no ha recibido y que forma parte de una causa judicial, pero le preguntó a Bonet si se había leído la información hasta el final y qué piensa el PP «del período temporal en el que se suscriben esos informes que es siempre antes del año 2015». Bonet le criticó por achacar la culpa a políticos de PP de hace 10 años y no mencionar «a ninguno de los suyos que llevan ya dos legislaturas en el Govern». Le reprochó además que el Govern lleve 6 años diciendo que tienen el presupuesto más alto de la historia y dos legislaturas gobernando y no hayan dado una solución. Mir aseguró que el Govern ha conseguido «en parte» que el estado financie el 80% de la nueva depuradora que se construirá en Palma, y el 20% restante lo pagará el Govern, a través del canon de saneamiento. Acusó a Bonet de «hacer demagogia y el ridículo» y le reclamó «una oposición seria y constructiva en pro de la ciudadanía».

Con ocasión de otra pregunta sobre este mismo asunto, la diputada de Vox Idoia Ribas afirmó que el Govern balear conocía la «gravísima situación» de contaminación del agua en la bahía de Palma y no ha hecho nada, por lo que se han multiplicado por 500 los límites de bacterias fecales para zonas sensibles como ésta, según los informes técnicos entregados al juez.