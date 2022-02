El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma rechaza también las previsiones incluidas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma porque, en palabras de su portavoz Eva Pomar, "atenta contra la propiedad privada y por se extremadamente expansionista".

Por ello, el grupo naranja ha solicitado al equipo de gobierno "su retirada" y que se redacte otro nuevo "sentándose con entidades, partidos políticos y colegios profesionales con el fin de conseguir una propuesta de consenso".

Ciudadanos ha presentado un total de 33 alegaciones al nuevo planeamiento que ha distribuido en diez bloques. En una de ellas, critica que se trata de un plan "excesivamente ideologizado", por lo que piden que "se borre y que se cumplan los acuerdos del pleno, atendiendo al interés general con el fin de lograr una ciudad compacta".

Entre las razones por las que no pueden apoyar la propuesta que ha estado a información pública hasta las doce de la noche del martes de esta semana, Pomar ha indicado que "presenta una normativa urbanística poco clara y poco desarrollada". Critican que no se dedica "ni un capítulo a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana", por lo que en estas intervenciones "solo el Ayuntamiento puede establecer los parámetros de intervención".

Ciudadanos, si bien entiende que es la Administración que debe tutelar estas operaciones considera que "no se puede eliminar la iniciativa de colectivos ciudadanos, asociaciones o grupos de propietarios que quieran emprender una actuación de regeneración".

También consideran que se deben crear mecanismos de cooperación pública privada que favorezcan las intervenciones de regeneración urbana.

Otra de las razones por las que el plan no cuenta con el apoyo de Ciudadanos, según su potavoz es que "no podemos apoyar una propuesta que habla de intervenir en el mercado inmobiliario vulnerando el derecho a la propiedad privada". En concreto, no están de acuerdo en que la administración pueda ejercer los derechos de tanteo y rectracto en zonas como la calle Aragó o el Camp Redó. Consideran asimismo que se incumple el artículo 73 de la Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) ya que falta adjuntar al nuevo PGOU el informe de viabilidad económica de cada una de las áreas que se prtende delimitar para su regeneración urbana, además de que "tampoco se ha dado audiencia a los afectados".

Igualmete, no están de acuerdo "con el vocabulario bélico y de confrontación" que utiliza el plan en materia de Movilidad y, en especial, con la implantación de las denominadas "supermanzanas", que se pretenden introducir en los núcleos tradicionales como els Hostalets, La Soledat Sud, Son Sardina o Establiments, así como en el entorno de los centros escolares, la plaza de los Patines y el colegio Aina Moll, los institutos o en la zona del nuevo bosque urbano del Canódromo, en la antigua cárcel, entre otros. Además consideran que esta figura atentará contra el comercio tradicional, puesto que alejará a los compradores de los mercados tradicionales. También echan en falta el desarrollo de los denominados caminos escolares.