ASAJA-Balears rechaza el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma por considerar que "condena a los payeses de Ciutat y les resta competitividad". Para esta patronal agraria el nuevo planeamiento urbanístico, en periodo de tramitación, "es mucho más restrictivo en los usos agrarios por lo que, de aprobarse, restaría oportunidades a los payeses de este municipio en relación a los del resto de la isla".

En sus alegaciones, ASAJA considera que "cualquier regulación de las actividades que el sector agrario puede realizar en suelo rústico debería basarse en la actual Ley Agraria de Balears, cosa que no ocurre en el nuevo Plan General que, de hecho, "es mucho más restrictivo", aseguran. Asimismo, el gerente de esta organización, Joan Simonet, manifiesta "no entender por qué no se quieren adaptar a esta Ley Agraria".

Las alegaciones presentadas por esta organización se dividen en varios bloques. En primer lugar, ASAJA recuerda que es obligación que los planeamientos municipales "establecer, con carácter general, los usos agrarios admitidos en suelo rústico". Por lo que instan a "revisar las limitaciones impuestas sin justificación en estos usos admitidos que se han prohibido y condicionado". También echan en falta "referencias para las actividades complementarias que pueden realizar las explotaciones, lo que las hace rentables y viables, como pueden ser puntos de transformación, elaboración de productos de carácter artesanal, degustación y agroestancias, entre otras".

En relación a las normas de ordenación del suelo, la Ley Agraria determina que los planes municipales deben prever medidas para mejorar las estructuras agrarias con la finalidad de obtener unas rentas dignas y que hagan posible la modernización y la continuidad de las mismas. Según Simonet, en algunos de los artículos del nuevo PGOU, hay normas que van en contra de la Ley Agraria, ya que "perjudican, dificultan o impiden el desarrollo de la actividad agraria en Palma". En concreto, citan la obligación de disponer de sistemas de tratamiento o de aprovechamiento de aguas, cuando "de forma expresa, el Decreto Ley/2020 de Medidas Urgentes de Protección del Territorio de les Illes Balears, excluye de esta obligación a las explotaciones agrarias, ya que están reguladas por su propia normativa".

En relación al futuro Parque Agrario, ASAJA considera que es una buena propuesta "que se tiene que desarrollar porque supondrá mejorar la rentabilidad de las explotaciones existentes", aunque que califican de "decepcionante e inexacto" el primer borrador de trabajo presentado ya que utiliza datos de 2009". Por ello Simonet reclama que se revise este documento "antes de iniciar cualquier planificación u ordenación" de lo que será el futuro Parque Agrario. Por último la organización se pone a disposición de Cort "para trabajar conjuntamente en los aspecos agrarios del plan".