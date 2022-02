A veces, ni yo tengo muy claro por qué hago una fotografía, simplemente veo una escena o una luz o lo que sea y aprieto el botón. Y otras, aunque lo sepa, prefiero que cada cual piense lo que quiera y, para no condicionar a nadie, me pongo a divagar sobre cualquier tontería hasta haber rellenado lo suficiente y aquí no ha pasado nada.